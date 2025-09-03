Megatoma de San Antonio: fracasa mesa técnica y dueños exigirán desalojo

Este miércoles expiró el último plazo establecido por la mesa técnica encargada de analizar la compleja situación de la megatoma en San Antonio. Luego de la reunión sostenida este miércoles, se confirmó que la instancia –integrada por los propietarios del terreno ocupado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), la Subsecretaría del Interior y la Municipalidad de San Antonio– no alcanzó un consenso.

Como consecuencia de la falta de acuerdo, los representantes de los dueños –inmobiliaria y constructora San Antonio– del terreno procederán a exigir el cumplimiento de la orden de desalojo que fue decretada previamente por la Corte de Valparaíso y ratificada por la Corte Suprema.

De acuerdo a una declaración pública del Minvu, tras 17 sesiones de la mesa técnica, “los resultados no fueron los esperados”. “Los principales obstáculos consistieron en la diferencia en la tasación del terreno y las posturas adversariales de los representantes de los propietarios, y las condiciones comerciales exigidas quienes han abordado esta operación como ‘una compraventa más'”, expuso.

“Los propietarios tienen pleno derecho a decidir si participan o no en la compraventa de los terrenos conforme al principio de libertad de contratación, pero una real voluntad por llegar a acuerdo en este caso requiere ponderar las especiales circunstancias del caso y evaluarlas en su justa medida”, declararon desde la cartera.

En esa línea, explicaron que “el valor propuesto por los propietarios se sustenta en informes que no se encuentran técnicamente validados por el Minvu – en su rol de resguardo técnico del proceso-, no es un valor financiable, ni tampoco sostenible en el tiempo por las familias”.

“En específico, el valor ofertado por los propietarios triplica el valor de la tasación encargada por el Minvu obstaculizando cualquier posibilidad de acuerdo, financiamiento o garantías institucionales. Nuestro ministerio ha propuesto alternativas técnicamente justificadas para viabilizar un acuerdo sobre este punto, pero esto fue rechazado sin presentar otras opciones ni propuestas, lo que impidió avanzar hacia un valor o rango de consenso”, acusaron.

Por su lado, la inmobiliaria y constructora San Antonio aseguraron que redujeron el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, “accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial. Esto, con el objeto de alcanzar un acuerdo, pero no hemos tenido respuesta a las demás variables, que son consustanciales a una venta de terreno”.

Asimismo, la constructora señaló que decidieron no continuar con la mesa técnica considerando que no cuentan con ninguna “información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación”.

Sin perjuicio de todo lo anterior, el Minvu declaró que “sigue a disposición de seguir trabajando para factibilizar la adquisición de los terrenos por parte de las familias y hace un llamado a los propietarios a reconocer el trabajo realizado y trabajar en destrabar los nudos que impidieron avanzar en los acuerdos”.