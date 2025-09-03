Radiohead anuncia gira en Europa tras siete años fuera de los escenarios

Tras una ausencia de siete años, Radiohead confirmó su regreso a los escenarios mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales. La banda anunció un total de 20 presentaciones distribuidas en cinco países de Europa. Cada uno de estos –España, Italia, Reino Unido, Dinamarca y Alemania– albergará una residencia de cuatro fechas consecutivas.

El reencuentro de la banda británica con su público se gestó de manera peculiar. En las últimas semanas, seguidores en diversas ciudades europeas reportaron el hallazgo de misteriosos flyers que anticipaban el evento. Estos materiales gráficos mostraban la imagen de un edificio –similar al utilizado en el anuncio oficial– junto al nombre de la banda, la ciudad correspondiente y las fechas de los conciertos. Si bien este insólito preanuncio circuló con antelación, los afiches no especificaban los recintos que acogerían las presentaciones.

Gracias a la confirmación oficial, ahora se sabe que los conciertos se realizarán principalmente en espacios cerrados o arenas. Por ejemplo, en España las funciones se llevarán a cabo en el Movistar Arena, mientras que en Inglaterra será la U2 Arena la sede de los recitales.

Sobre el retorno, la banda publicó en su cuenta de Instagram un mensaje firmado por el baterista Philip Selway: “El año pasado, nos juntamos para ensayar, solo por diversión. Después de una pausa de siete años, fue genial volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También nos dieron ganas de tocar algunos conciertos juntos, así que esperamos que puedas asistir a alguna de las próximas fechas. Por ahora, solo serán estas, pero quién sabe adónde nos llevará todo esto“.

Queda abierta la interrogante de si la filtración de los flyers fue accidental –sobre todo considerando que el anuncio oficial no demoró más de 24 horas en hacerse– o si formaba parte de una estrategia planeada para el regreso.

Al final del comunicado, un pequeño anticipo deja entrever la posibilidad de más proyectos futuros.