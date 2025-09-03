"Remedios Ya" y "Pie 0": Jara y Matthei presentan propuestas en materia de salud y vivienda

Un medio día agitado tuvieron las candidatas a La Moneda, Jeannette Jara y Evelyn Matthei, con actividades en que ambas presentaron propuestas programáticas. Además, se refirieron a temas de contingencia, como el nuevo aniversario del triunfo del “Rechazo”, que se conmemora este jueves.

La abanderada de Chile Vamos este miércoles estuvo en Independencia, lugar donde, acompañada por el alcalde la comuna, Agustín Iglesias, anunció la iniciativa en materia de vivienda, “Pie 0”.

Matthei explicó que esta iniciativa está destinada a menores de 40 años, que tengan un contrato de trabajo y quieran adquirir una vivienda. Estas personas, serán apoyadas por el Estado a través del pago íntegro de un pie, para propiedades de no más de 4500 UF.

De acuerdo a la candidata, hoy existen 460 mil personas bajo los 40 que aún sueñan con la casa propia y “ese ahorro previo, ese ahorro inicial es el que no logran juntar”.

“Nosotros tenemos en vivienda muchos proyectos que son básicamente vivienda totalmente gratuita o casi totalmente gratuita, pero muchas veces a las personas jóvenes no les echamos ninguna mano y a la clase media tampoco”, opinó.

Matthei precisó que esto “va a tener algunos límites que vamos a ir enunciando cuando lleguemos al gobierno, porque va a tener mucho que ver con cuán rápidamente podamos cortar los costos superfluos, pero estamos orgullosisimos de poder ofrecerle a la clase media, a personas menores de 40 años, un futuro más tranquilo”.

Jara y sus propuesta en salud

Por su parte, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, se refirió a sus principales propuestas de salud: “Remedios Ya”, con la que pretende garantizar la entrega a domicilio de medicamentos en el caso de mayores de 65 años; y “Remedios para tu bolsillo”, con la que busca regular el precio de los medicamentos y disminuir el gasto de las familias en este tipo de bienes.

En el marco de una actividad realizada en Puerto Montt, la militante del PC afirmó que la salud será uno de los sellos de su gobierno y que prestará especial atención al problema de la falta de especialistas.

“En Chile hay una grave crisis de la salud pública y lamentablemente, desde el sistema político, tengo la impresión que no se está mirando en su debida integralidad como un problema. Lo digo porque la discusión ha pasado por si la isapre desaparece o no, o si la isapres son un seguro de segundo piso. A mi entender, cualquier cambio que se haga tiene que primero dar cuenta de cómo atendemos mejor a la gente”, planteó Jara.

En esa misma línea, sostuvo que el foco en su eventual administración estará “más que en la construcción de nuevos hospitales -salvo en la zona norte de la Región Metropolitana, donde no se ha cumplido con la demanda- en concentrarnos en habilitarlos”.

Nuevo aniversario del rechazo

Tanto Matthei como Jara fueron consultadas sobre los tres años del “Rechazo” a la propuesta de la Convención Constitucional, los cuales se cumplirán este jueves 4 de septiembre. Sin embargo, ambas candidatas evitaron hacer pronunciamientos significativos y enfatizaron en que están pensando en el futuro.

Matthei indicó que está “mirando hacia adelante”, pero al mismo tiempo, relevó que la conformación de su equipo no habría sido posible sin ese hecho. “Nosotros hemos hecho un programa súper serio. Tenemos unos equipos espectaculares, muchos de ellos, que fueron de la Concertación y otros que fueron de otro gobierno, de centro derecha y juntos estamos tratando de construir un futuro. Justamente, fue por este primer proceso constituyente que nos encontramos con esos sectores”, observó.

En tanto, Jara señaló que está “mirando al futuro, lo que pasó, pasó, como dicen, y ya ha sido parte de los debates democráticos que ha tenido Chile, pero no estoy centrada ni un segundo en el pasado”.