32° FICValdivia anuncia los estrenos de cine chileno en su Selección Oficial en Competencia y muestra paralela

El Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) anunció parte de su programación para la edición 2025. Esta incluye las secciones nacionales competitivas y no competitivas, como la Selección Oficial Largometraje, la Selección Oficial de Largometraje Juvenil, la Selección Oficial Cortometraje Latinoamericano, la Muestra de Cine Chileno, la Muestra Especial de la Red Universitaria de Estudiantes de Cine y Audiovisual (RUCA), así como nuevas secciones de cine contemporáneo, animación y cine expandido, ofreciendo un panorama diverso de estrenos.

El anuncio se realizó como parte de la inauguración de FICValdivia en Santiago 2025, una muestra de cine que tendrá lugar entre los días 3 y 6 de septiembre en la Sala K de la Universidad Mayor, institución que por tercer año consecutivo se ha aliado con FICValdivia, reafirmando su compromiso en la promoción del cine nacional e internacional. Esta alianza fortalece los vínculos entre el festival y la academia, facilitando espacios de exhibición, diálogo y acceso a experiencias cinematográficas para estudiantes, docentes y la comunidad en general.

El encuentro contó con la presencia del senador por la Región de Los Ríos, Alfonso De Urresti Longton; la secretaria ejecutiva del Consejo Audiovisual, Camila Caro; y las autoridades de la Universidad Mayor: la vicerrectora de Comunicaciones y Vinculación con el Medio, Macarena Villarino; y el director de la Escuela de Cine, Guillermo Bravo. También participaron el director de FICValdivia, Raúl Camargo; y, en representación del Instituto Francés de Chile, el agregado cultural, Laurent Bogen, junto al coordinador cultural, Matías Robledo; además del presidente de la Asociación de Productores Independientes, Alejandro Ugarte.

En el caso de la selección oficial de largometrajes que serán estrenos de cine chileno, la instancia tendrá filmes como “Antitropical” de Camila José Donoso; “La corazonada” de Diego Soto; y “La vida que vendrá” de Karin Cuyul.

Por otro lado, la denominada “Gala chilena” contará con estrenos de la talla de “Carta a mis padres muertos” del destacado cineasta chileno Ignacio Agüero; “El santo oficio” de Cristián Sánchez; “Diablo” de Ernesto Díaz; y “La misteriosa mirada del flamenco”, lo más reciente del director Diego Céspedes y que recientemente fue confirmada por la Academia de Cine de Chile para representar al país en los premios Oscar y Goya 2026.

FICValdivia se realizará en la ciudad de Valdivia del 13 al 19 de octubre. Es organizado bajo el alero de la Universidad Austral de Chile y producido por el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia. Convocan la Ilustre Municipalidad de Valdivia y el Gobierno Regional de Los Ríos. Cabe destacar que la lista completa de películas ya está disponible en la página web oficial del certamen.