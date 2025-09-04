A 55 años del triunfo de la Unidad Popular: Partido Comunista realiza homenaje a Salvador Allende

Directiva y militantes del Partido Comunista (PC) llegaron hasta la estatua del expresidente Salvador Allende, en Plaza de La Constitución, para realizarle un homenaje a 55 años de su llegada a la Presidencia de la República y, con ella, conmemorar el triunfo del proyecto de la Unidad Popular.

En la instancia, la cúpula de la tienda depositó una ofrenda floral a los pies de la estatua y sostuvo un cartel con el lema “Allende vive”. En su discurso, el presidente del PC, Lautaro Carmona, destacó que el triunfo de Allende se dio con la ratificación del Congreso Nacional y que sus aportes sociales están plenamente vigentes.



En esa línea, relevó que hizo realidad lo comprometido con el pueblo, instalando 40 medidas e implementándolas con la urgencia “de la honradez y justicia social”, tales como la supresión de sueldos fabulosos, jubilaciones justas y no millonarias, previsión para las familias y el medio litro de leche por niño.

“Nadie hasta hoy puede negar que la educación, la ciencia, la cultura, el arte, la participación y organización social, la reforma agraria, la nacionalización del cobre y otras riquezas del país son la base en que se fundamenta hasta hoy el Estado nacional chileno”, sostuvo.

En esa línea, indicó que; “Por eso, con pleno sentido de realidad, de futuro, es que afirmamos hoy que el proyecto de la Unidad Popular es un proyecto inconcluso que solo el terror y la violencia, la intervención del imperialismo norteamericano, pudieron detener”.

Carmona (PC), además, abordó la contingencia en materia electoral llamando a las candidaturas a enfrentar “idea contra idea” de manera ética y honrada.



“Decimos idea contra idea, propuesta contra propuesta, desde un punto de vista político, ético y de honradez. Eso es como enfrentaremos esta campaña que fuerzas de derecha pretenden imponer en el cuadro de las luchas político-electoral con vista a noviembre”, afirmó.

De esa manera, reafirmó el respaldo del partido a Jeannette Jara, abanderada del oficialismo. “Está con nosotros la candidatura de Jeannette Jara como la candidata de a lo menos 12 fuerzas políticas (…) y buscando una relación natural y dialéctica entre la batalla presidencial y las luchas parlamentarias, es que seremos capaces de hacer avanzar las ideas del movimiento popular”, señaló.