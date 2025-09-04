Andrés Longton (RN) en nuevo aniversario del Rechazo: "Las deudas sociales no tienen que ver directamente con la Constitución"

Este jueves 4 de septiembre se cumplen tres años desde el rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional, un día que de acuerdo al diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, es de reflexión.

“Pero sin duda tiene un dejo de celebración por lo que la mayoría del país impidió que ocurriera, de manera bien consciente y teniendo claridad respecto a lo que significaba este proyecto de nueva Constitución, que era un proyecto refundacional, que eliminaba las bases con las que este país ha crecido y se ha desarrollado”, declaró.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario afirmó que además es un momento para “reflexionar respecto a quienes pretenden seguir en esta senda, a quienes todavía tienen ideas así de radicalizadas y refundacionales y dar la batalla precisamente para que esas ideas sean erradicadas”.

“Muchos de los que hoy día pretenden llegar al próximo gobierno con Jeannette Jara, no solamente siguen insistiendo, sino que siguen hablando de nueva Constitución, particularmente el presidente del Partido Comunista y eso obviamente puede repercutir en que el próximo Congreso puedan insistir en estos cambios que tanto daño le hacían a Chile”, observó.

Longton reconoció, en todo caso, que hubo “dos fracasos” en materia constitucional que “tuvieron un denominador común, que es la incapacidad de ponerse de acuerdo, de abandonar ciertas posiciones para efectos de poder lograr que saliera una Constitución que nos representara a todos”.

Sin embargo, puntualizó que “hay una diferencia bastante grande respecto al contenido de ellas”. “Yo creo que lo del segundo proceso constitucional se rechazó por algunos aspectos puntuales en los cuales no se logró llegar a acuerdo por la falta de flexibilidad y generosidad, pero sin perjuicio de eso, más que celebrar, esto sí da para estar atento a lo que viene”, dijo.

A juicio de Longton, el abrir un nuevo proceso constitucional, “sería tremendamente dañino para nuestro país”. “Nos enfrentaría nuevamente y revelaría, además, que hay una desconexión muy grande con las prioridades de los chilenos, que están muy alejadas de eso. Están más cercanas a la seguridad, a la salud, listas de espera, empleo, esas son las prioridades que hoy demanda nuestro país”, opinó.

En esa misma línea, el militante de RN sostuvo que “las deudas sociales no tienen que ver directamente con la Constitución, sino que tienen que ver con políticas públicas, que se han desarrollado de mala manera, de manera poco eficiente”.

“La Constitución no te soluciona los problemas. La Constitución si tú no la conviertes en carne, en políticas públicas, claramente se queda ahí, en una bonita frase”, subrayó. En esa misma línea, destacó que aquello “tiene que ver con la capacidad de los gobiernos de resolver los problemas de la gente con congresos menos fragmentados, con posturas menos radicalizadas, con más sentido común, con más evidencia y con más estrategia para enfrentar los distintos dilemas”.