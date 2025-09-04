Aniversario del Rechazo: Matthei lo convierte en bandera electoral mientras el Gobierno lo resignifica como aprendizaje

Este jueves 4 de septiembre se cumplen tres años desde el rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional. Un hito cuyo significado más profundo se sigue estudiando y en donde, también, distintos fueron los análisis desde mundo político.

Desde el Gobierno, se pronunció respecto a esta conmemoración la ministra vocera, Camila Vallejo. Esta última, indicó que no considera como un fracaso lo ocurrido con los dos procesos constituyentes rechazados, sino que como “un momento importante de aprendizaje”. “El país, después de estos procesos de participación, aprendió que es importante el entendimiento y los acuerdos para avanzar y no imponer posiciones de un solo sector”, precisó.

También desde el oficialismo, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, calificó el Rechazo como “un duro revés” para su sector, pero al mismo tiempo, pidió a los partidos que podrían adjudicarse el hecho como un triunfo, que recordaran el resultado del Consejo Constitucional: instancia que también elaboró un texto que se rechazó y que contó con una mayoría del Partido Republicano.

“Si alguien se adjudica eso como un tema partidista, la verdad que tendría que leer la segunda versión que es la elección que vino después y que también tuvo una respuesta muy contundente y clara de la ciudadanía manifestándose en contra. Ahí hay un tema que desafía a todos quienes estamos en la política, de cómo hacer llegar con coherencia, con transparencia plena, las miradas que uno tiene frente a distintos momentos políticos”, señaló.

Por su parte, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, realizó una actividad conmemorativa en el Paseo Bulnes, en la que calificó la propuesta del primer órgano constituyente como “refundacional, populista y con alto potencial autoritario”. La postulante a La Moneda además destacó los pronunciamientos que hubo previo a la votación del 4 de septiembre, de parte de personeros que ahora se han sumado a su candidatura, como los de Demócratas y Amarillos.

“En los meses previos al 4 de septiembre de 2022 ocurrió en Chile un hecho inédito. Millones de personas, independientes, de centroizquierda, de centro y de derecha, enfrentados al riesgo de perder el país que amamos, nos unimos. Primero se levantaron algunas alertas tímidas. Los amigos que hoy están en Amarillos y en Demócratas tuvieron la valentía de alzar la voz y llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo. A ellos, siguió un coro de voces que ampliamente se opuso a la refundación de Chile, a la plurinacionalidad y al populismo refundacional de la actual coalición de Gobierno”, sostuvo la candidata.

Matthei afirmó que este hito fue clave para que ahora en su equipo participen personas de la ex Concertación. En esa misma línea, instó a las mismas personas que apoyaron la opción del Rechazo, a respaldar su candidatura presidencial.

“Tal como en el 2022, los quiero invitar a que estos desafíos los enfrentemos unidos, porque ésa es la única manera de hacernos cargo de los problemas que afectan a los chilenos. El 4 de septiembre nos enseña que, aunque cada uno de nosotros puede mirar el pasado con el espejo retrovisor izquierdo o derecho, cuando nos unimos somos capaces de hacer historia en el presente y mirar y edificar, como un solo equipo, nuestro futuro”, dijo.

Por su parte y en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, aseguró que este, más que un día para celebrar, debería estar dedicado a una reflexión sobre la amenaza que, a su juicio, representan personas que aún instan por una nueva constitución.

“Muchos de los que hoy día pretenden llegar al próximo gobierno con Jeannette Jara, no solamente siguen insistiendo, sino que siguen hablando de nueva Constitución, particularmente el presidente del Partido Comunista y eso obviamente puede repercutir en que el próximo Congreso puedan insistir en estos cambios que tanto daño le hacían a Chile”, observó.