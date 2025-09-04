El "Chile para los próximos 30 años": Gobierno presenta Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055

En una ceremonia encabeza por el Presidente de la República, Gabriel Boric, el Ejecutivo lanzó este jueves el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025-2055, un ambicioso proyecto que trasciende gobiernos y busca la conectividad e integración territorial, habitabilidad en centros poblados, seguridad hídrica, y seguridad energética.

En el encuentro estuvieron presentes los ministros y ministras de Obras Públicas, Jessica López; Interior, Álvaro Elizalde; Seguridad Pública, Luis Cordero; Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; Desarrollo Social y Familia (s), Paula Poblete; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, más la participación de exautoridades de la administración de Sebastián Piñera, Lucas Palacios (Economía , Fomento y Turismo) y Gloria Hutt (Transportes y Telecomunicaciones).

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, detalló que este plan considera una programación de mediano plazo de 10 años y una estrategia de seguimiento y evaluación cada cinco años, entregando flexibilidad para que los distintos gobiernos incorporen y prioricen obras en un marco común de largo plazo.

Asimismo, dio a conocer que la estrategia reúne la inversión pública en un horizonte de 30 años, contemplando más de 22 mil proyectos y una inversión de más de $366 billones de pesos.

La iniciativa surge como una actualización del Plan Director de Infraestructura Pública, elaborado por el MOP en la década de los noventa y se elaboró de manera participativa a través de encuentros con actores regionales, nacionales, académicos y gremiales, como otros ministerios con competencias en infraestructura, además de Corfo, InvestChile, EFE, Metro, empresas portuarias, entre otras.

Además, se creó un Comité Experto Asesor compuesto por 21 miembros: Sergio Bitar, Hernán De Solminihac, Sonia Tschorne, Lucas Palacios, Pedro Pablo Errázuriz, Andrés Gómez-Lobo, Pablo Badenier, Paola Jirón, Eric Martin, Roberto Pirazzoli, Maria Eliana Arntz, Paulina Soriano, Diego Savino, Carlos Piaggio, Slaven Razmilic, Lorena Schmitt, Beatriz Buccicardi, Alejandra Stehr, Claudia Serrano, Carlos Cruz y Mabel Leva.

El ambicioso plan está articulado en torno a cuatro ámbitos de acción: conectividad e integración territorial, habitabilidad en centros poblados, seguridad hídrica y seguridad energética.

Conectividad e integración territorial : Busca fortalecer la integración y conectividad de nuestro territorio a través de redes de transporte y telecomunicaciones. Cuenta con más de 2 mil 200 proyectos.

: Busca fortalecer la integración y conectividad de nuestro territorio a través de redes de transporte y telecomunicaciones. Cuenta con más de 2 mil 200 proyectos. Habitabilidad en centros poblados : Su objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad de los asentamientos para garantizar el acceso a servicios de calidad, fortalecer la resiliencia y poner en valor atributos culturales, naturales y las vocaciones económicas de los territorios. Considera más de 13 mil 100 proyectos.

: Su objetivo es mejorar las condiciones de habitabilidad de los asentamientos para garantizar el acceso a servicios de calidad, fortalecer la resiliencia y poner en valor atributos culturales, naturales y las vocaciones económicas de los territorios. Considera más de 13 mil 100 proyectos. Seguridad hídrica : Su propósito es garantizar la disponibilidad y saneamiento del agua para todas las personas, fortalecer la capacidad de resiliencia ante sequías, crecidas y contaminación, y buscar el equilibrio de la oferta y la demanda de agua en cada cuenca en base a un desarrollo productivo sostenible que resguarde y conserve los ecosistemas. Contempla más de 5 mil 700 proyectos.

: Su propósito es garantizar la disponibilidad y saneamiento del agua para todas las personas, fortalecer la capacidad de resiliencia ante sequías, crecidas y contaminación, y buscar el equilibrio de la oferta y la demanda de agua en cada cuenca en base a un desarrollo productivo sostenible que resguarde y conserve los ecosistemas. Contempla más de 5 mil 700 proyectos. Seguridad energética: Busca contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Política Energética Nacional al 2050, mediante el fortalecimiento de la resiliencia, sostenibilidad y autonomía del sistema energético del país. Contempla más de mil 400 proyectos. Algunas metas incluyen el 100% de hogares con energías renovables no convencionales, 70% de uso de combustibles cero emisiones en usos finales no eléctricos y un plan de desarrollo logístico para el hidrógeno verde.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, valoró la propuesta del Ejecutivo, valoró la propuesta del Ejecutivo, resaltando que para CChC era un “anhelo de larga data”.

“Prácticamente toda obra pública requiere un plazo que excede los plazos de nuestro Gobierno de cuatro años. Desde hace décadas nosotros hemos planteado la necesidad de contar con este tipo de planes. Pero que aparte de haber planes tienen que tener una institucionalidad sólida, una visión estratégica, solidez y que tengan dos elementos adicionales: la posibilidad de ir revisando, actualizando y una gobernanza que pueda regular, que no se cambie cada cuatro años o con la adoración de los gobiernos”, puntualizó Echavarría.

“Reafirmamos primero en eso nuestro compromiso de participar en esta iniciativa y de apoyar en todo lo que sea y contribuir en esa dirección“, sentenció el líder de la CChC.

En su alocución, el Presidente Gabriel Boric resaltó la importancia de la transversalidad para llevar adelante este plan. En ese sentido, valoró la participación de Lucas Palacios y Gloria Hutt en la ceremonia: “Esto efectivamente solo va a ser posible si es transversal. Solo va a ser posible si es una política de Estado. Y por eso su presencia es hoy día muy valiosa, porque representa justamente esa transversalidad, esa visión de largo plazo que tenemos que tener quienes estamos en política“.

“No somos enemigos. Podremos tener ideas distintas, podremos debatir en un ámbito democrático, sin desinformación. Podremos enfrentarnos en elecciones, pero en la hora de pensar a Chile tenemos que ser uno solo. Más aún cuando lo pensamos en el largo plazo”, aseveró el Mandatario.

El Jefe de Estado agregó que la estrategia se realiza “pensando a Chile para los próximos 30 años de manera transversal, con un fuerte componente técnico, profesional y poniendo en el centro el mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.