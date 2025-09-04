El doble rostro de “Patito Verde”: director de Canal 13 es sindicado en red de bots de Kast

El capítulo de anoche de “A Fondo” en Chilevisión destapó a uno de los bots vinculados a la candidatura de José Antonio Kast: la cuenta “Patito Verde”, cuya presencia en X se caracteriza por su tono corrosivo y militante, no era un trol anónimo cualquiera. Detrás del avatar se encontraría Patricio Góngora, empresario y actual miembro del directorio de Canal 13.

La revelación generó en pocas horas varias reacciones políticas. Góngora no solo administraba esta cuenta, sino que, de acuerdo al reportaje, participaría de la coordinación de una red de bots y perfiles falsos orientados a amplificar los mensajes de José Antonio Kast, candidato presidencial y líder del Partido Republicano, y atacar con violencia discursiva a sus adversarios políticos.

Los objetivos más frecuentes de estas campañas digitales eran las candidatas Evelyn Matthei y Jeannette Jara, quienes han sido objeto de constantes ataques políticos y misóginos. La investigación mostró cómo se generaban tendencias artificiales para instalar narrativas de odio y desinformación.

El escándalo abre un dilema mayor: la posición estratégica de Góngora en el directorio de un canal de televisión de alcance nacional. Su eventual doble rol -directivo en un medio de comunicación y operador encubierto en redes sociales- plantea un conflicto ético, por el cual se le han exigido explicaciones y medidas al Canal 13.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el oficialismo exigieron su renuncia y explicaciones a José Antonio Kast. Experiencias similares en países como Brasil y Estados Unidos muestran cómo el uso de trolls y bots se ha transformado en un arma recurrente en la lucha electoral.

La candidata presidencial, Jeannette Jara, afirmó que “el reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia. Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños”.

Mientras, la diputada de Acción Humanista, Ana María Gazmuri, señaló que “el reportaje de Chilevisión confirma lo que se sospechaba: un ejército de bots de ultraderecha, a favor de Kast y el Partido Republicano, opera en las sombras, incluso con vínculos a Patricio Góngora (Patito Verde), parte de la plana ejecutiva de prensa de Canal 13, a quien llaman “jefe”. Kast no solo sigue a las cuentas expuestas: se beneficia con estos ataques que manipulan a la opinión pública y ponen en jaque la democracia misma. Guardar silencio frente a esto no es opción. Debe dar la cara”.

En tanto el diputado socialista, Daniel Manouchehri, planteó que “los antecedentes que vinculan al director de Canal 13, Patricio Góngora, con una red de difamación y Fake News son gravísimos. ¿En qué otras operaciones está? ¿Con quién se coordina? ¿Cuál es su nexo con José Antonio Kast? @Patitoo_Verde: cobarde y pusilánime. Tú y el ejército de trolls republicanos van a tener que responder ante el país y ante la @FiscaliadeChile“.

También, el diputado Gonzalo Winter dijo que “el reportaje de CHV expone algo que desde hace mucho tiempo viene haciendo daño. Durante años, cuentas orquestadas se han dedicado a distorsionar el debate, hostigar a sus adversarios políticos y difundir mentiras con el único objetivo de beneficiar a la candidatura de José Antonio Kast. Por el bien del país, quienes se han beneficiado de la mentira, el odio y el engaño tienen una doble responsabilidad: condenar estas prácticas y erradicarlas de su forma de hacer política”.

Puede ver el reportaje en este enlace.