En base a "evidencia" y no en "criminalización": Gobierno encabezará debate para ampliar el aborto la próxima semana

La próxima semana se dará inicio en el Congreso al debate sobre la ampliación de la interrupción voluntaria del embarazo en Chile. Como antesala de esta discusión, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, presentará un panorama detallado de la experiencia internacional en esta materia, enfatizando las recomendaciones de organismos de derechos humanos y los modelos comparados en naciones pertenecientes a la OCDE y América Latina.

Según las cifras que serán expuestas por la ministra, 77 de los 193 países miembros de la ONU permiten el aborto a petición de la mujer, lo que representa al 34% de la población femenina en edad reproductiva a nivel global.

“Queremos abrir un debate respetuoso, con base en evidencia, donde todas las posiciones tengan un espacio. Ninguna mujer se embaraza para abortar. Como gobierno creemos que las mujeres no deben seguir siendo tratadas como criminales ni tampoco deben exponerse a la clandestinidad, que produce riesgos para la salud y hospitalizaciones que superan las 20 mil al año”, afirmó Orellana.

El estándar internacional ha instado de manera consistente a los Estados a avanzar hacia regulaciones sanitarias que no penalicen esta práctica, reconociendo la IVE como un asunto fundamental de salud pública.

Dentro de los países de la OCDE, 34 de los 38 integrantes cuentan con normativas que permiten la interrupción del embarazo bajo plazos determinados, mientras que solo cuatro —Chile, Costa Rica, Japón y Polonia— mantienen un modelo restringido exclusivamente por causales específicas.

En el contexto regional, naciones como Colombia, Cuba, Uruguay, Guyana y Argentina han aprobado leyes que regulan el aborto a petición de la mujer, estableciendo límites gestacionales que oscilan entre las 12 y las 24 semanas.

La presentación de la ministra Orellana está programada para el próximo martes, en el marco de una sesión especial del Congreso que marcará el inicio formal de la discusión legislativa sobre este tema.