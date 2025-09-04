“Esa cuenta no es mía”: Patricio Góngora renuncia al directorio de Canal 13 y niega vínculos con red de bots

Patricio Góngora, director de Canal 13, presentó la mañana de este jueves su renuncia al cargo tras la difusión de un reportaje que lo vincula con campañas de odio en redes sociales dirigidas contra Evelyn Matthei y Jeannette Jara. “He dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución”, declaró públicamente el directivo.

La investigación realizada por Chilevisión reveló la existencia de grupos organizados dedicados a fabricar y amplificar rumores mediante el uso de “bots”, entre los que se incluían fake news sobre que Matthei padecía Alzheimer. La exalcaldesa calificó estas acciones como una “campaña asquerosa” y subrayó que se trataba de un ataque orquestado y coordinado desde múltiples cuentas falsas.

En su declaración, Góngora negó enfáticamente los señalamientos: “Esa cuenta no es mía. Pero optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad. Resulta paradójico que las fuentes del reportaje sobre ‘bots’ sean justamente supuestos ‘bots’: fuentes anónimas denunciando a cuentas anónimas, con una persona en las sombras ante la cámara”.

Agregó que le resulta “francamente denigrante” que se intente establecer un vínculo “que no existe” con personas que asegura no conocer, y que se le atribuya una presunta jefatura en campañas en contra de “una candidata a la que además aprecio mucho”, en alusión directa a Evelyn Matthei. Al finalizar su comunicado, insistió en que “no son correctas las afirmaciones que en estas horas se dicen de mí”.

Canal 13, de propiedad del empresario Andrónico Luksic, oficializó casi de inmediato la salida de Góngora y agradeció su trabajo desde que ingresó como director en 2023. La estación televisiva reiteró en un comunicado su “compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad”.

El reportaje había atribuido a Góngora la autoría de la cuenta “Patito Verde”, señalada como una de las impulsoras de estas campañas de desprestigio.