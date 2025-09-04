Fiscalía revisará eventuales infracciones por reunión de Valencia y Hermosilla

Los fiscales regionales Mario Carrera (Arica), Xavier Armendáriz (Metropolitana Centro Norte) y Roberto Garrido (La Araucanía), fueron elegidos para investigar eventuales infracciones a la Ley de Lobby por la reunión entre el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el abogado Luis Hermosilla.

Según consignó La Tercera, durante la sesión extraordinaria del Consejo General de Fiscales se realizó el sorteo para definir la terna que deberá revisar si Valencia vulneró la ley de lobby tras su reunión con Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick pocas semanas después de haber asumido al mando del Ministerio Público.

La instancia fue convocada luego del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, donde se ordenó al Ministerio Público a dar curso al procedimiento administrativo establecido en la Ley de Lobby para determinar si existió alguna infracción al deber de registro de audiencias.

En la sesión del consejo, el fiscal Armendáriz solicitó un plazo de 48 horas para presentar formalmente una inhabilidad, lo que deberá ser resuelto por el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros.

Respecto a la reunión, el fiscal nacional reveló en octubre del año pasado que se juntó “con Hermosilla a tomar un café y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal”.

Asimismo, indicó que al final del encuentro, el abogado quiso abordar con él la causa que enfrenta el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa.