Giorgio Armani, el rey de la elegancia silenciosa, fallece a los 91 años

El jueves falleció a los 91 años Giorgio Armani, el diseñador que transformó la moda prêt-à-porter en Milán con sus propuestas de siluetas desestructuradas, según confirmó su casa de moda. La firma informó que su deceso ocurrió en su domicilio. La ausencia del diseñador en los desfiles de junio había sido atribuida a su recuperación de una enfermedad no especificada.

Con una trayectoria que redefinió los cánones de la elegancia y la comodidad, su partida marca el final de una etapa fundamental en la historia del diseño italiano e internacional. Armani revolucionó la sastrería masculina a partir del traje desestructurado, estableciendo un nuevo concepto de elegancia silenciosa. Al mismo tiempo, ofreció a las mujeres una alternativa a la indumentaria tradicional, con prendas que combinaban autoridad y fluidez.

Desde finales de los años 70, su sastrería evitó tanto la feminización forzada como la masculinización rígida, adaptando especialmente pantalones y blazers al cuerpo femenino, lo que posicionó estas piezas como centrales en el vestuario profesional y en las pasarelas globales.

Conocido como “Re Giorgio”, Armani se convirtió en símbolo del estilo moderno italiano, identificado con una estética sobria, minimalista y andrógina. Su labor fue clave para democratizar la alta costura de Milán, instaurar una elegancia discreta como referencia en las alfombras rojas y extender su visión al cine, con trajes icónicos para la película *American Gigolo* en 1980, lo que consolidó su proyección global y su vínculo con celebridades internacionales.

En junio de 2025, Armani no participó en los desfiles de la Semana de la Moda de Milán debido a la convalecencia por una enfermedad no revelada. Tras cumplir 91 años en julio, compartió un mensaje agradeciendo el apoyo recibido y confirmó su intención de reincorporarse al trabajo en septiembre, un regreso que finalmente no pudo concretar.

En las semanas previas a su fallecimiento, circularon diversas versiones sobre su estado de salud en medios y redes sociales, las cuales fueron desmentidas oficialmente. En agosto, medios especializados aseguraron que el diseñador se encontraba bien y descartaron los rumores sobre un desenlace inminente.

La firma indicó que Armani preparaba un evento especial para conmemorar los 50 años de la marca Giorgio Armani durante la próxima Semana de la Moda de Milán de este mes. Para su despedida, se instalará un “funeral chamber” —espacio que permitirá la visita pública— en Milán durante el fin de semana, seguido de una ceremonia privada en una fecha aún por determinar.

Hasta el final, Giorgio Armani mantuvo el control de su imperio, una posición poco común en un sector dominado por grandes conglomerados internacionales. Su casa de moda homónima registraba ingresos anuales de alrededor de 2.300 millones de euros (aproximadamente 2.700 millones de dólares), mientras que Forbes estimaba su patrimonio personal cerca de los 12 mil millones de dólares. Su influencia trascendió el prêt-à-porter, extendiéndose a la belleza, la decoración, la gastronomía y la hotelería de lujo.

El legado de Armani dejó una huella imborrable en la cultura visual, las alfombras rojas y las oficinas del siglo XXI. Vistió a figuras como Sophia Loren, Julia Roberts, Anne Hathaway, Zendaya, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet. Hasta su fallecimiento, se mantuvo como propietario y director creativo de su empresa —una rareza en la industria—, supervisando cada colección y conservando una coherencia estética y empresarial que definió el estilo de generaciones enteras.