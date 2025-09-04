"Ha sido una alianza súper fructífera": Los Jaivas lanzan beca para que jóvenes de todo Chile estudien en la School of Rock

El 2025 se configuró como un año de hitos para la sede local de School of Rock, una de las academias musicales más exitosas del mundo y que desde el 2015 opera en nuestro país. A su ya habitual presencia en el cartel del Lollapalooza, se suma la renovación de la beca ofrecida por la Fundación Los Jaivas.

Un beneficio que, desde su creación el 2020, ha permitido que niños, niñas y adolescentes de todo el país puedan financiar el perfeccionamiento de sus habilidades artística, y que esta vez llegó de la mano de la noticia de la inauguración de una nueva sede de la institución en Concepción.

“Llevamos aproximadamente seis años de relación con ellos y ha sido algo maravilloso”, describió el director de la escuela en Chile, Andrés Pérez. “Nosotros, como School of Rock, somos fanáticos de Los Jaivas. Cuando logramos generar esta alianza estábamos saltando en una pata, todos: los músicos, la organización, la administración. Ha sido una alianza súper fructífera“.

De hecho, son las mismas cifras las que respaldan ese entusiasmo. Y es que, en total, son más de 2 mil los jóvenes de todo el país que han postulado a la beca, de los cuales cien ya han resultado beneficiarios.

“Es como si México pudiera tener una alianza con Café Tacvba o Molotov. Lo único que creo que superaría a Los Jaivas sería que los argentinos tuvieran una alianza con Soda Stereo. ¿Y te digo qué? Prefiero la de Los Jaivas. Es fantástico”, sumó Pérez.

Gesto por parte de la histórica agrupación de rock chileno que incrementa su relevancia a la hora de evaluar el impacto que la experiencia genera en las y los niños que participan de la academia. “Llevo 11 años trabajando en esto y he sido testigo de cómo este método de enseñanza musical realmente logra que los niños se separen un rato del celular y de las redes“, afirmó su director.

“Enseñamos que no solamente es música, sino que también hay que leer, y la importancia de la poesía. Es un enfoque integral. Y, por supuesto, tenemos la mejor herramienta de todas, que es la música”, complementó.

En términos concretos, y volviendo a la colaboración con Los Jaivas, el músico explicó que “lo que van a vivir los niños de la beca es que van a estar tres meses con un profesor. Hay modalidad presencial y online. Ambos programas son trimestrales y lo más importante es que están con un profesor que va a trabajar con ellos a profundidad el instrumento que hayan elegido. O sea, batería, bajo, guitarra, teclados o voz”.

“Cada joven seleccionado —este año serán 16— estará a cargo de un profesor de la red de School of Rock. Lo bonito es que como se abrió recién la sede en Concepción, ahora tenemos una alternativa en toda esa zona para quienes quieran asistir presencialmente, lo cual nos importa mucho porque permite el trabajo grupal. Quienes asistan presencialmente tendrán clases una vez a la semana, y además del trabajo uno a uno irán al grupal. Es lo más lindo porque es integración, conocer a otros niños. Es la formación de un elenco, de un grupo de 12 a 16 niños que preparan un show al final del proceso”, detalló Pérez.

Todos ellos, bajo la misión de preparar un show temático con dos oportunidades extra. La primera, contar con la posibilidad de viajar a Santiago a preparar un tema de Los Jaivas que será interpretado a fin de año; mientras que, adicionalmente, uno de ellos será seleccionado para formar parte de la banda que se presentará en el próximo Lollapalooza.

Sobre esto último, el director de la institución detalló que “Lotus nos está dando un espacio para tocar en el festival. Lo venimos haciendo hace tiempo —esta será la sexta vez—, pero ahora la alianza se fortaleció. Lotus también se interesó en el asunto de la beca. Por eso vamos a llevar a un joven becado. Ya lo hemos hecho antes, pero ahora se fraguó bien y ya está confirmado con anticipación, lo que nos tiene muy felices”.

“Es una experiencia fantástica. Tenemos todo lo de la beca, pero también esta especie de superbanda que hacemos con jóvenes de todas las escuelas de Chile, que son diez. Imagínate lo entretenido que puede ser, son puros jóvenes de alto rendimiento. Y ahí se integrará un becado de Los Jaivas para subir al escenario. Generalmente los shows son temáticos, y siempre es increíble”, cerró Pérez

Cabe destacar que las postulaciones para participar de la convocatoria financiada por la Fundación Los Jaivas estará abierta hasta las 23:59 horas del domingo 7 de septiembre.