Juan Enrique Casassus recibe el Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2025

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció este jueves que el Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2025 fue otorgado al académico y filósofo Juan Enrique Casassus Gutiérrez.

La decisión fue adoptada por un jurado encabezado por Cataldo e integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad de Playa Ancha y representante del Consejo de Rectores, Carlos González; y el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Juan Carlos de la Llera, quien actuó como secretario del jurado. En tanto, Juan Eduardo García-Huidobro, Premio Nacional 2023, se excusó de participar debido a problemas de salud.

El jurado destacó que la obra de Casassus ha sido fundamental para transformar la comprensión de la educación en Chile y América Latina, especialmente frente a desafíos como la desigualdad. Asimismo, relevaron su aporte pionero en la educación emocional, entendida como un eje central en los procesos de aprendizaje y formación docente.

“Estamos muy contentos como comisión de haber concluido de manera unánime en otorgarle este premio a Juan Casassus”, señaló el ministro Cataldo y subrayó que el galardonado “lleva décadas pensando la educación desde ópticas que no siempre han estado en el centro de las políticas educativas, como el papel de las emociones en la enseñanza y en la relación entre profesores y estudiantes”.

Por su parte, Casassus agradeció emocionado el reconocimiento: “Esto ocurre en un periodo en que la humanidad está muy amenazada, con un proceso de deshumanización muy fuerte. Eso hace que la tarea de la educación sea enorme, de gran complejidad: volver a valorar lo que significa ser humano”.

La rectora Devés calificó el premio como un “legado ético” en torno a la educación emocional, mientras que el rector González lo definió como “un reconocimiento extraordinario, por sus aportes y su humanidad”. A su vez, el rector de la Llera sostuvo que “las emociones son la llave que abre la puerta del aprendizaje, y Casassus lo entendió con gran anticipación”.

Trayectoria de Juan Enrique Casassus

Nacido en Santiago el 13 de junio de 1943, Juan Enrique Casassus es filósofo por la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), sociólogo por la Universidad Católica y doctor en Sociología de la Educación por la Universidad René Descartes de París. También cuenta con un DEA en “El Niño y el Adolescente en los Sistemas Escolares” (Universidad de París VIII).

Su trayectoria combina investigación, docencia y gestión. Fue creador y conductor del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de UNESCO, donde articuló investigación, políticas públicas y cooperación regional.

Entre sus aportes más destacados figuran: La Fundación Escuela de Educación Emocional (2004-2025), el Centro de Formación Índigo (2004-2020), el enfoque CECE (Conciencia Emocional y Comprensión Emocional), y la dirección de programas de posgrado en educación emocional en diversas universidades.

Ha publicado 10 libros, numerosos capítulos de libros y más de 80 artículos especializados en revistas nacionales e internacionales. Sus textos se han convertido en referentes para escuelas, liceos y comunidades educativas de América Latina.

El reconocimiento recibido este 2025 reafirma su influencia en el desarrollo de una educación más humana, democrática y solidaria, con las emociones como eje central en los procesos de enseñanza y aprendizaje.