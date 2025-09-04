María Delia Vergara es galadornada con el Premio Nacional de Periodismo 2025

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció este jueves que la periodista y escritora María Delia Vergara Larraín fue distinguida con el Premio Nacional de Periodismo 2025.

La decisión fue tomada por un jurado encabezado por Cataldo e integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristián del Campo, en representación del Consejo de Rectores; el presidente del Instituto de Chile, Sergio Lavandero; y la Premio Nacional de Periodismo 2023, Patricia Stambuk, quien actuó como secretaria del jurado.

El jurado destacó la trascendente contribución de Vergara al periodismo nacional y subrayaron su rol pionero en comunicar con valentía los problemas sociales de su tiempo: la lucha por la liberación de la mujer, la defensa de la libertad de expresión en distintos contextos históricos, y la promoción de valores universales como los derechos humanos y la democracia.

Su trabajo, señalaron, inspiró a generaciones de periodistas y marcó hitos en la historia de la prensa chilena al crear y dirigir medios icónicos, así como al impulsar espacios que ampliaron los márgenes de debate y visibilización social.

El ministro Cataldo afirmó que “hemos querido galardonar a esta pionera en las distintas formas de expresar y ejercer el periodismo. Queremos agradecerle su tremenda contribución al país y honrarla con el Premio Nacional de Periodismo 2025”.

Asimismo, recordó que los Premios Nacionales son “no solo un reconocimiento a trayectorias, sino también una manera de hablarle al país de qué es lo vigente: el legado de lo hecho, pero también el mensaje que queremos transmitir hacia el futuro”.

Visiblemente emocionada, Delia Vergara agradeció la distinción. “El periodismo ha sido mi pasión. He sido una defensora del periodismo independiente, que hoy está en riesgo por las redes sociales, donde hay tanto odio. El periodismo debe recuperar su independencia para que la ciudadanía esté informada correctamente”, expresó.

Por su parte, Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, destacó el rol de Vergara como referente femenino en el oficio: “Conocimos una forma distinta de ser mujer a través de su trabajo. Cada palabra podía mover una causa y hacer la diferencia en la vida de una persona. En dictadura, en El Diario de Cooperativa, contribuyó decisivamente al respeto de los derechos humanos”.

Asimismo, el rector Cristián del Campo recalcó su impacto en la formación de nuevas generaciones: “Su trabajo ha ayudado a expandir el lugar de las mujeres y a dignificar la mirada sobre la pobreza en Chile”.

En tanto, Sergio Lavandero valoró su pasión y compromiso con temáticas poco abordadas en su tiempo, como el feminismo y la pobreza. Por su parte, Patricia Stambuk subrayó la relevancia de que “Delia se convierta en la décima mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo, un hito que debemos celebrar”.

Trayectoria

Nacida en Santiago el 3 de diciembre de 1940, Delia Vergara estudió Periodismo en la Universidad de Chile y obtuvo un máster en Comunicaciones en la Universidad de Columbia (Nueva York).

En 1967 asumió la dirección de la Revista Paula, transformándola en un medio pionero en abordar la independencia femenina, la sexualidad, la anticoncepción, la incorporación de la mujer al mundo laboral y la necesidad de más jardines infantiles.

En 1977 ingresó a Radio Cooperativa, donde fundó el programa informativo “El Diario de Cooperativa”, que se convirtió en un espacio clave para la defensa de los derechos humanos durante la dictadura. Entre 1993 y 1997, desarrolló microdocumentales para televisión, centrados en testimonios de comunidades vulnerables.

Ha recibido reconocimientos como el Premio Helena Rubinstein de Periodismo (1974), el Premio Lenka Franulic (2020), el Homenaje Cátedra Mujeres y Medios UDP (2023) y el Premio Columbia Global Center Chile (2024).