Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de marzo de 2026


"Mentiras de la izquierda": Kast acusa que reportaje sobre bots es parte de una campaña en su contra

El candidato republicano desestimó el trabajo periodístico sobre cuentas de redes sociales que estarían instalando discursos de odio y desinformación acerca de sus contrincantes, Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

El candidato republicano desestimó el trabajo periodístico sobre cuentas de redes sociales que estarían instalando discursos de odio y desinformación acerca de sus contrincantes, Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

Presidenciales

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, no quedó ajeno al reportaje de Chilevisión sobre los bots de su partido. El trabajo periodístico reveló una serie de cuentas en redes sociales vinculadas a la colectividad de ultraderecha y apuntó a personas encargadas de su coordinación, entre las que aparecen el miembro del directorio de Canal 13, Patricio Góngora.

Estos perfiles falsos tienen como objetivo instalar en las distintas redes sociales discursos de odio y desinformación. Las principales víctimas de los ataques de bots han sido las candidatas de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

En medio de una serie de reacciones en X apuntando contra el candidato republicano, el abanderado utilizó la misma plataforma para publicar una fotografía jugando ajedrez. “Preparando lo que viene”, escribió junto a la imagen.

El posteo, realizado minutos después de la publicación del reportaje, acusa “una campaña dura y llena de mentiras de la izquierda”. Además, José Antonio Kast acusó que “algunos medios de comunicación funcionales a ella. Pero con trabajo, humildad y seriedad, vamos a ganar”.

De momento, no se ha entregado un pronunciamiento oficial ni del Partido Republicano ni de los señalados en la coordinación de bots en redes sociales.

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