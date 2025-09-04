“¿Qué más necesitamos para exigir transparencia?": presionan a Kast a condenar uso de bots en campañas 

Un reportaje de Chilevisión emplazó directamente al Partido Republicano al vincularlo con una red de bots en redes sociales —entre ellas, la cuenta “Patito Verde” en X— destinada a atacar las campañas de Evelyn Matthei y Jeannette Jara, y que era administrada por el miembro del directorio de Canal 13, Patricio Góngora.

De acuerdo con el reportaje, las cuentas eran parte de una amplia coordinación de bots y perfiles falsos orientados a amplificar los mensajes de José Antonio Kast. La investigación mostró cómo se generaban tendencias artificiales para instalar narrativas de odio y desinformación. En horas de esta mañana y como consecuencia del reportaje, Góngora anunció su renuncia al directorio del canal de televisión.

Desde el Gobierno reaccionaron a primera hora de la mañana por medio de la ministra vocera, Camila Vallejo. Primero en su cuenta de X y luego en un punto de prensa, la portavoz de La Moneda evidenció su preocupación por el caso.

“Tanto el debate como la libertad de expresión son parte de nuestra democracia. Por lo tanto, estas campañas orquestadas, muchas veces con cuentas anónimas que difunden y promueven odio, mentiras, fake news, socavan estos principios”, sostuvo.

Por su parte, la candidata oficialista, Jeannette Jara, emplazó a José Antonio Kast a pronunciarse sobre el reportaje ya que el mismo republicano había asegurado “públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario”. “¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños”, apuntó.

El reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia. Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) September 4, 2025

Mismo tono utilizó en su vocería, el senador e integrante del comando de Jara, Ricardo Lagos Weber (PPD), donde también cuestionó el silencio de Kast: “Él nunca ha tenido una palabra para decir ‘no comparto esa forma de hacer política, mis seguidores no harían esas cosas, hay que buscar a los responsables de esas cuentas falsas’”.

“Por eso que es bueno conocer lo que piensa en esto: ¿Sabía? ¿Son cómplices? ¿No son así? No insinuo por ni un minuto que sea responsable, pero sí queremos una campaña decente, limpia, que se investigue bien y que él diga ‘no tengo nada que ver’ y preguntarle por qué no ha tenido la capacidad de condenar eso”, añadió el portavoz de Jara.

El lado de Matthei

Entre las cuentas apuntadas por el reportaje, está la de “Neuroc”. Administrada supuestamente por Ricardo Inaiman, quién estaría detrás de los ataques orquestados contra la campaña de Evelyn Matthei en julio pasado.

Consultada en un acto durante esta mañana, la abanderada de Chile Vamos recordó: “Esto lo denuncié hace dos meses atrás, lo padecí, me dolió mucho y he decidido que en este momento lo más importante es tratar de comunicar a los chilenos que tenemos futuro”. Además, confirmó que sí conoce a Patricio Góngora pero que no tenía todos los antecedentes respecto del caso.

En su participación en el panel de conversación de la primera edición de Radioanálisis, la exsecretaria general de Evópoli, Francesca Parodi, reflotó este hecho, apuntó contra Kast y defendió que Matthei debió continuar con la judicialización luego de las denuncias realizadas hace unos meses por ataques en redes sociales de bots republicanos.

En #RadioAnálisis, @franparodi por decisión de Matthei de no emprender acciones legales contra bots ligados a republicanos: “Retrocedió en algo que debió haber hecho, que era judicializar esto como lo puede hacer cualquier ciudadano y utilizar las herramientas del Estado”. pic.twitter.com/0WVe7GNKgi — Radio Universidad de Chile (@uchileradio) September 4, 2025

Además, apuntó al rol que deben tener los partidos políticos en esta materia. “Lamento que Evelyn Matthei no haya continuado con esa querella. Fui crítica dentro de mi sector de decir ‘estamos validando finalmente con retirar esta querella, una vez que ya tenemos la impronta de hacerlo, continuemos para adelante’”, sostuvo.

“Las diferencias políticas son legítimas, son válidas y son necesarias, pero traspasar esos límites creo que de alguna manera tiene que ser una luz de alerta para el partido que sea. Y ahí lamentablemente José Antonio Kast, yo soy bien crítica a nivel político, pero creo que a nivel humano tampoco actuó de la manera de poder decir ‘esto lo condeno’”, agregó Parodi sobre el caso.

Entre las repercusiones de este caso, se habló de una posible reactivación de la ofensiva judicial de Chile Vamos contra las cuentas vinculadas a Kast. No obstante, esto quedó descartado por distintos actores de la colectividad. El propio presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reiteró su postura de que “judicializar la política, sobre todo en un momento electoral, no le hace bien a la democracia”.

Desentendido republicano

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, no quedó ajeno al reportaje de Chilevisión sobre los bots de su partido. En un posteo en X, realizado minutos después de la publicación del reportaje, acusó “una campaña dura y llena de mentiras de la izquierda”.

Luego, en una actividad en el sur del país, señaló que “cada uno tiene que hacerse responsable de lo que dice, de lo que plantea, nosotros nos hacemos cargo de lo que decimos y hacemos” y apuntó sus dardos hacia el oficialismo. En relación a si consideraba que este tipo de ataques virtuales debilitan la democracia, afirmó que: “Lo que más afecta a la democracia es cuando las autoridades mienten”.

En la misma línea, el diputado republicano Luis Sánchez catalogó el caso de una “frivolidad” y se desentendió de los vínculos de estos bots con su partido. “Nuestra campaña presidencial está centrada en las propuestas que hacemos. Nosotros no atacamos otras candidaturas, otras propuestas o plataformas políticas”, declaró, aclarando que el caso de los bots es “propia de las dinámicas de las redes sociales, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso”.