“¿Quién repara ese daño?”: Diputada Marzán (PPD) cuestiona sumario sin sanciones por denuncia de tortura en Hospital de Osorno

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada parte de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, Carolina Marzán (PPD), se refirió a la denuncia de tortura contra un exfuncionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base San José de Osorno, ocurridas entre 2018 y 2020 y revelada por radio Biobío.

“Produce indignación porque son situaciones que sucedieron hace años y no nos explicamos la razón de por qué la auditoría interna, que generalmente sabemos que las hacen los propios hospitales, no estableció sanciones para algo que es tan grave. Para mí, es un delito triplemente delicado, doloroso, grave, porque sabemos que es una persona que no se pudo defender (…). Pensemos que era un trabajador que estaba reemplazando y que seguramente tenía la esperanza, la ilusión de ser inserto en una sociedad que de por sí ya es ingrata, fría, egoísta, mezquina y además le pasa esto. ¿Quién repara ese daño?”, dijo la también impulsora de la Ley Tea.

La parlamentaria anunció además que pidió “que se citara al director actual del hospital y también a la dirección del Servicio de Salud de la región o de la zona para que nos den explicaciones y para que nos digan cuáles son las sanciones que se van a hacer, porque tengo entendido que esos funcionarios actualmente estarían trabajando aún en el hospital y me parece simplemente inaceptable”.

Agregó que para ella en este caso hubo “ocultamiento” y enfatizó que: “El tema es que hagamos algo concreto y que procederemos hasta el final, no que solamente sea una foto, un punto de prensa y llamados a que nos den explicaciones, acá tiene que haber una compensación. Ese trabajador ya no está en el lugar y tiene que haber una compensación”.

“Compensación no es la palabra, tiene que haber una reparación, aunque las personas sean desvinculadas, sean sancionadas, sean enviadas a la cárcel por estos hechos graves, la persona va a quedar con el dolor, con el sufrimiento, con el daño por siempre”, aseguró.

Además, la diputada reflexionó respecto a los agresores y aseguró que “la sociedad está muy agresiva, tenemos un déficit y un daño a la salud mental que es tremendo, que no justifica en absoluto lo que está sucediendo, porque yo creo que lo que hicieron este grupo de personas es enfermo, es de personas que están mentalmente distorsionadas, insanas, disfrutar con esto, grabarlo y con una persona que, además, no tiene ni siquiera la posibilidad de defenderse (…) es tremendo”.