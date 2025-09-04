"Reforma con rostro de mujer": Gobierno acerca a vecinas de Quinta Normal los beneficios que mejorarán sus pensiones

Este jueves, se realizó la jornada ciudadana “Reforma de Pensiones con rostro de mujer”, en la comuna de Quinta Normal, que reunió a autoridades de Gobierno junto a la alcaldesa Karina Delfino. El encuentro tuvo como propósito acercar los contenidos de la nueva reforma previsional a las mujeres, resolver dudas sobre su implementación y destacar los beneficios específicos que incorpora la normativa para reducir las históricas brechas de género en el sistema de pensiones.

En la instancia estuvieron presentes el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; y el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes.

“Estuvimos acá junto a mujeres, sobre todo dirigentes comunitarias, usuarias del Programa Jefa de Hogar y de la Casa de la Mujer de Quinta Normal y, por supuesto, la alcaldesa Karina Delfino y las autoridades del Ministerio del Trabajo dando a conocer los nuevos mecanismos que trae la reforma de pensiones. La buena noticia del aumento de la PGU y sobre todo, en especial para las mujeres, las buenas noticias que trae esta reforma para corregir algunas desigualdades que son históricas”, destacó la ministra Orellana.

Por su parte, el titular de la cartera del Trabajo valoró el encuentro con vecinas de la comuna y manifestó que le entregaron una “muy buena noticia no solamente al país, sino que sobre todo a las pensionadas de Chile”.

En ese sentido, afirmó que la reforma ya comenzó a implementarse con el aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil pesos, partiendo por las personas mayores de 82 años. Además, enfatizó que “esta reforma reconoce los años cotizados, así como también acaba con una brecha, con una desigualdad que existía por expectativas de vida, que las mujeres viven más y por eso el sistema las castigaba”.

Según explicó, los cambios permitirán que las pensiones suban entre un 14 % y un 35 %, y que el nuevo Seguro de Lagunas ayude a mantener cotizaciones en casos de cesantía.

Desde el público, Elsa Hermosilla, vecina de Quinta Normal, valoró la instancia como “muy informativa” y destacó el impacto del Seguro mencionado anteriormente. “Especialmente es la mujer la que por su trabajo de maternidad, por cuidar a los hijos, es la que tiene más lagunas”, mencionó.

Además, compartió su experiencia como parte de una generación que no tuvo oportunidad de cotizar formalmente y señaló que: “Todo esto de la PGU es un gran beneficio y ayuda mucho”.

Por su parte, el subsecretario de Previsión Social recordó que esta reforma, al igual que la del año 2008 que creó el Pilar Básico Solidario, “tiene rostro de mujer”, ya que busca corregir una inequidad histórica que reproduce las desigualdades del mercado laboral en el sistema previsional.

“Quienes más subirán sus pensiones son aquellas mujeres que han cotizado 25 o más años, que van a recibir por una parte la compensación por año cotizado, la compensación por expectativa de vida y, cuando corresponda, el aumento de la PGU”, detalló.

La reforma previsional introduce medidas concretas para mejorar las condiciones de jubilación de las mujeres, reconociendo las desigualdades acumuladas por años de trabajo no remunerado, interrupciones laborales y mayor expectativa de vida.

En esa línea, la alcaldesa Delfino subrayó que: “Las mujeres en general cotizan menos, trabajan por menos sueldo, acostumbran a trabajar más tiempo parcial, cuidan más a sus seres queridos y a otras personas muchas veces que son ajenas, y todos esos factores inciden lamentablemente en que tengan pensiones más bajas”.

“Con esta reforma casi tres millones de personas van a mejorar su pensión, gracias por cierto al Seguro Social y a un Seguro de Lagunas que muchas veces tenemos las mujeres. Especialmente del 58% que reciben la Pensión Garantizada Universal, que aumenta a $250 mil pesos y beneficia mayoritariamente a las mujeres, debido a que ellas son las que normalmente acceden a la PGU debido a las brechas históricas que recientemente mencioné”, cerró.

Para más información sobre los cambios que trae esta reforma, las personas pueden informarse en el sitio oficial reformadepensiones.cl, acudir a las oficinas de ChileAtiende o visitar su página web para resolver dudas y acceder a orientación personalizada.