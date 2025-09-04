Un referente en estudios indígenas e interculturales: José Bengoa es el nuevo Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales

Hace pocos instantes, el Ministerio de Educación anunció al nuevo ganador del Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Uno de los galardones más importantes de la academia chilena y que este 2025 recayó en José Bengoa, académico, historiador y antropólogo reconocido internacionalmente por su trabajo en los estudios indígenas e interculturales.

Con más de cinco décadas de trayectoria académica, Bengoa es reconocido como pionero en metodologías que combinan trabajo de campo y análisis documental, además de autor de textos fundamentales en antropología, historia y sociología. Su obra ha trascendido las fronteras de Chile, con docencia e investigación en universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina, y formando a múltiples generaciones de profesionales, contribuyendo decisivamente a la consolidación de la antropología en el país.

Su producción intelectual no solo ha sido clave para comprender la historia del pueblo mapuche y las desigualdades sociales, sino que también ha influido en políticas públicas relacionadas con la identidad, los derechos humanos y la integración de minorías.

Así, su postulación al Premio Nacional —propuesta por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano— se condice con el reconocimiento transversal de su aporte a las ciencias sociales como herramienta de transformación. Objetivo en el cual ha sido destacado transversalmente por su rigor académico y compromiso con la defensa de los derechos indígenas y campesinos, así como en su rol de intelectual público y gestor de espacios de pensamiento crítico.

La decisión fue tomada por un jurado encabezado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, e integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad de Santiago, Rodrigo Vidal, y el vicepresidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Luis Riveros.

Sobre la decisión del jurado, Cataldo explicó que se trata de una decisión basada en su “su gran contribución al entendimiento de la problemática de los pueblos indígenas en Chile como también su actuación como profesor, líder universitario, intelectual público y defensor de causas ligadas a la libertad y a la reparación de injusticias históricas, además de haber liderado comisiones de paz y de derechos humanos, algunas de las cuales derivaron en legislación nacional e internacional”.

Una apreciación que se condice con las palabras de la rectora Devés, quien destacó que “la voz de los premios nacionales importa, y es ésa la voz que queremos escuchar. El profesor Bengoa es respetado, querido y admirado en amplios sectores de la sociedad, y ha sabido mostrar cómo la academia vinculada al país, a la sociedad, a los sectores más desfavorecidos, puede ser responsable y debe ser responsable. Su trayectoria es esencial, nos da un ejemplo de cómo realmente ejercer la academia, así que estamos felices, orgullosos”.

Por su parte, Bengoa expresó: “Me honra este premio; quiero dedicarlo a mis amigos mapuche, que me han enseñado mucho en la vida. Quisiera agradecer mucho a la gente campesina con los cuales hemos estado una vida juntos, a la escuela de Curaco de Vélez, la Escuela Superior Campesina, que me honra en ser profesor; es una experiencia única en educación campesina que estamos desarrollando. Tengo que agradecer a Jimena, mi mujer, que ha sido clave en este proceso”.

Revisa la última entrevista de José Bengoa en nuestro medio: