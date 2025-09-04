Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 17 de marzo de 2026


Una renovada Roja visita a Brasil por el cierre de las Clasificatorias

El combinado nacional enfrenta desde las 20:30 horas de este jueves a la Verdeamarela en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la penúltima fecha del proceso eliminatorio.

El combinado nacional enfrenta desde las 20:30 horas de este jueves a la Verdeamarela en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la penúltima fecha del proceso eliminatorio.

Deportes

La Selección chilena enfrenta a las 20:30 horas de este jueves a Brasil en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la penúltima fecha de las Clasificatorias para el Mundial 2026.

La Roja ya está eliminada de la cita planetaria, por lo que afronta el duelo ante la Verdeamarela con Nicolás Córdova como técnico interino pensando en un nuevo proceso de cara al 2030.

Para eso, el DT no consideró a ningún integrante de la Generación Dorada y armó un renovado plantel. Eso sí, lamenta la sensible baja de Darío Osorio, quien fue liberado por un problema muscular, mientras que tampoco estarán ante el Scratch ni Bruno Barticciotto ni Benjamín Kuscevic, aunque ambos trabajan para llegar al duelo con Uruguay.

La posible formación de la Roja sería con Lawrence Vigoroux; Daniel González, Paulo Díaz, Guillermo Maripán; Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo, Lucas Assadi; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

En tanto, Brasil, que ya está dentro del próximo Mundial, enfrentará a Chile con una oncena ultra ofensiva, tal como adelantó el técnico Carlo Ancelotti.

La posible formación de Brasil alinearía con Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estevao, Raphinha, Gabriel Martinelli y Joao Pedro.

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