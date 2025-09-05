A las 20 horas comienza corte de agua que afectará a seis comunas en la RM

Autoridades y Aguas Andinas anunciaron un plan de contingencia para enfrentar el corte programado de agua potable que afectará a seis comunas de la Región Metropolitana y que se extenderá por aproximadamente 36 horas, desde las 20:00 horas de este viernes hasta las 9 del domingo 7, considerando el cambio horario.

El megacorte afectará a 121 mil 642 clientes de las comunas de Independencia, Recoleta, Conchalí, Renca, Providencia y Santiago, incluyendo 27 establecimientos de salud, entre ellos hospitales y clínicas, los cuales tendrán suministro reducido o suspendido.

La interrupción del suministro se debe al traslado del Acueducto El Carmen, necesario para ejecutar las obras de la Estación Teleférico Parque Metropolitano, que forma parte de un proyecto destinado a modernizar el sistema de transporte urbano y mejorar la conectividad con el principal pulmón verde de la capital.

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) está realizando una estricta fiscalización del plan de contingencia de la empresa Aguas Andinas, supervisando tanto las acciones previas como el desarrollo de los trabajos en terreno, la operatividad de los puntos de abastecimiento alternativo y la reposición del servicio dentro de los plazos comprometidos.

“Desde la SISS estamos supervisando no solo las medidas de mitigación instruidas a la empresa sanitaria, sino también que los trabajos se ejecuten con oportunidad y calidad técnica, y que la reposición del servicio se realice dentro del horario establecido”, afirmó el superintendente Jorge Rivas.

Por su parte, el seremi de Salud, Gonzalo Soto, señaló que: “Como autoridad sanitaria estaremos fiscalizando y verificando que exista un suministro continuo de agua en los establecimientos de salud más críticos: clínicas, hospitales y centros de urgencia dentro del polígono afectado. Asimismo, supervisaremos consultorios, centros de diálisis y establecimientos de larga estadía para personas mayores, asegurándonos de que mantengan la continuidad del servicio”.

“En el ámbito laboral, fiscalizaremos que los lugares de trabajo dispongan de agua suficiente para sus trabajadores y trabajadoras. En el caso de locales de elaboración de alimentos, se debe contar no solo con agua para el personal, sino también para la preparación, la limpieza de los insumos y la atención de los clientes. Este trabajo lo realizaremos de manera coordinada con la Dirección del Trabajo y la Seremi del Trabajo”, añadió.

En tanto, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, enfatizó que una de las principales prioridades ha sido asegurar el abastecimiento de agua a la infraestructura crítica, como hospitales, centros de salud, Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y servicios de emergencia. “El objetivo es garantizar que estos recintos cuenten con suministro continuo o con medidas de respaldo suficientes para mantener su funcionamiento durante toda la duración del corte”, agregó.

Desde la empresa sanitaria, Eugenio Rodríguez, director de Clientes y Desarrollo Comercial, explicó que los trabajos fueron planificados con antelación, en coordinación con las autoridades.

“Como se ha señalado, dispondremos de 62 estanques en distintas calles de las comunas involucradas y contaremos con 30 camiones aljibe que recorrerán los sectores. Esto permitirá que cualquier familia que necesite más agua de la que alcanzó a juntar pueda abastecerse en puntos cercanos, definidos en coordinación con las autoridades y con los municipios afectados”, destacó.

Rodríguez recordó que las comunas comprometidas son seis: Independencia en su totalidad, y parcialmente Providencia, Santiago, Renca, Conchalí y Recoleta. “Cualquier información adicional que requieran los vecinos será atendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como siempre, a través de nuestro Contact Center”, concluyó.