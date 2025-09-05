Alejandro Maass es elegido Premio Nacional de Ciencias Exactas 2025

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció este jueves que el matemático Alejandro Maass Sepúlveda fue elegido como Premio Nacional de Ciencias Exactas 2025. La decisión fue adoptada por un jurado integrado, además, por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, Juan Yuz; el presidente de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, y el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2023, Jaime San Martín.

La comisión valoró su trayectoria científica sobresaliente y su impacto multidisciplinario, reconociendo su capacidad de llevar las matemáticas más allá de su propia disciplina. Según destacó el ministro Cataldo, “su ciencia no solamente ha impactado a las matemáticas, sino también ha ido más allá en colaboración con la biología, la ecología, desarrollando una nueva manera de ver los sistemas, como el océano, el salmón y la biolixiviación, entre otros”.

El ministro de Ciencia, Aldo Valle, subrayó que este premio refleja “el reconocimiento que hace el país a quienes ejercen la mejor ciudadanía, produciendo conocimiento, enseñando e iluminando a generaciones futuras, lo que debe ser un orgullo nacional”.

Por su parte, Maass agradeció el galardón y dedicó el logro a sus estudiantes, colegas y a la Universidad de Chile. “Hacer matemática es un sueño, pero poder aplicarla es un sueño incluso más difícil. Agradezco a todos mis estudiantes que creen en que uno puede ser un profesor para ellos y crecer desde esos pequeños granos de formación que uno les puede dar”, expresó.

La rectora Rosa Devés enfatizó que “Alejandro Maass es un matemático que el país va a ver ahora con más cercanía, que aplica sus matemáticas a la solución de problemas importantes para todos. Es muy importante que la ciencia sea comprendida como algo central para nuestra soberanía”.

El presidente de la Academia de Ciencias, Sergio Lavandero, señaló que “esta fue una decisión extremadamente difícil porque hay muchas científicas y científicos meritorios, pero sin ciencia no hay futuro, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de invertir en ella”. En tanto, el también Premio Nacional Jaime San Martín describió a Maass como “un incansable de la ciencia, un incansable de Chile, que nos defiende en los ámbitos más encumbrados del mundo”.

Una trayectoria de alcance internacional

Alejandro Maass, nacido en Santiago en 1965, es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile y doctor en Matemáticas Puras por la Universidad de Aix-Marseille. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, director de Relaciones Internacionales del Centro de Modelamiento Matemático (CMM) e investigador del Instituto Milenio Centro para la Regulación del Genoma.

Ha realizado contribuciones fundamentales en teoría ergódica, sistemas dinámicos y modelamiento matemático aplicado a problemas complejos, con aplicaciones en biología, ecología y minería. En 2002 fundó el Laboratorio de Bioinformática y Matemática del Genoma (Mathomics), que apoyó el desarrollo de la biotecnología del cobre y generó cerca de 30 patentes en el área de la biolixiviación. Posteriormente, fue uno de los fundadores del Centro para la Regulación del Genoma, clave en la consolidación de la genómica en Chile.

Maass también ha difundido el conocimiento a través del libro Una mirada a la era de los datos y el documental Explorando la vida invisible del Océano, además de participar activamente en cumbres internacionales como COP25 y COP26.

Distinciones y reconocimientos

A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio CNRS Fellow-Ambassador 2023, la Chevalier de l’Ordre National du Mérite en Francia (2007), y la membresía en la Academia de Ingeniería de Chile y en la Academia Chilena de Ciencias.

Un premio con historia

El Premio Nacional de Ciencias Exactas fue creado en 1992 y constituye el máximo reconocimiento que entrega el Estado de Chile en este ámbito. Entre sus galardonados figuran nombres como el astrónomo José Maza Sancho (1999), el matemático Patricio Felmer (2011) y la física Dora Altbir (2019).