Chilevisión desmiente a Kast y aclara que Sergio Jara no participó en reportaje sobre “red de bots”

El candidato presidencial republicano José Antonio Kast volvió a poner en duda la autoría del reportaje de Chilevisión que expuso la supuesta existencia de una red de bots utilizada para atacar a sus principales rivales en la carrera a La Moneda, Evelyn Matthei y Jeannette Jara. En distintas intervenciones públicas, el exdiputado insinuó que el periodista Sergio Jara Román, hermano de la candidata oficialista, estaría detrás de la investigación.

“¿Quién es el periodista del área investigativa de CHV? ¿Será un señor de apellido Jara? ¿Será hermano de la candidata de la continuidad? No voy a emitir opinión, pero ahí se las dejo, para que reflexionen”, declaró Kast en el programa El Matinal de Talca. Más tarde, en entrevista con Emol TV, insistió: “Podríamos preguntarle al hermano que está a cargo de la investigación si él de verdad encontró algo”.

Sin embargo, desde la propia estación televisiva salieron a desmentir tajantemente las acusaciones. En un comunicado oficial, Chilevisión sostuvo que “la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara. Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal Contigo en la Mañana, un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa”.

El reportaje reveló que un grupo de usuarios de redes sociales habría actuado de manera concertada para instalar campañas de odio político, identificando a Ricardo Inaiman Barrios, conocido como “Neuroc”, y vinculando también al entonces directivo de Canal 13, Patricio Góngora, quien terminó renunciando a su cargo tras la publicación.

Pese a la aclaración del canal, Kast volvió a insistir en sus dichos durante un mitin en Talca, donde señaló que su sector no necesita “que algún pariente, que pueda trabajar en un medio de comunicación, haga un reportaje tratando de apuntar a alguna colectividad”. Según afirmó, su candidatura se sostiene “con la verdad, mirando a los ojos”, y no en base a “mentiras inventadas”.

Desde el oficialismo, la propia Jeannette Jara criticó las declaraciones del republicano y afirmó que “no sorprende que venga de la ultraderecha. Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse, porque él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. La ciudadanía merece respuestas, no engaños”.