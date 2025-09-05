DMC anticipa lluvias en el sur para Fiestas Patrias y confirma que invierno 2025 registró déficit de precipitaciones

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó este viernes un completo balance del invierno 2025, junto con las proyecciones climáticas para la primavera y un adelanto del pronóstico para las celebraciones de Fiestas Patrias.

El informe, presentado por los meteorólogos Catalina Medina y Andrés Mondaca, abordó el comportamiento de las temperaturas, el déficit de precipitaciones y los efectos del fenómeno El Niño en el país. El análisis incluyó datos de regiones desde Arica hasta Magallanes, en las cuales se distinguieron variaciones térmicas significativas y una tendencia general a la sequía en gran parte del territorio.

“La temperatura máxima del invierno se comportó sobre lo normal en la zona centro-sur, especialmente en julio, que fue un mes cálido aunque sin romper récords”, explicó Medina, especialista de la Oficina de Servicios Climáticos.

Según los datos, Chillán y Santiago registraron promedios mensuales de 14,1°C y 18,2°C respectivamente. En cuanto a las temperaturas mínimas, junio fue particularmente frío, con heladas intensas en varias regiones.

“Chillán marcó una mínima promedio de -9,3°C, Temuco -7,9°C y Puerto Montt -8,1°C. Valores extremos que posicionaron a estas estaciones en primer lugar en cuanto a bajas temperaturas”, explicó Medina.

Respecto a las precipitaciones, el trimestre junio-agosto presentó un déficit marcado en gran parte del país. “Chillán tuvo un déficit del 61%, Valdivia del 44% y Osorno del 51%. Solo algunas estaciones como La Serena y Santo Domingo mostraron superávit puntual”, señaló la especialista. Parte de esta variabilidad se atribuye al fenómeno El Niño (ENSO), que actualmente se encuentra en fase neutral.

De cara a las Fiestas Patrias, el meteorólogo Andrés Mondaca advirtió que la zona sur podría registrar abundantes lluvias debido a un bloqueo atmosférico sobre la Península Antártica que desviará los sistemas frontales hacia latitudes más bajas.

“Sabemos que septiembre es la puerta de entrada a la temporada de calor, del tiempo más estable, de los días soleados en la zona centro y sur del país. Sin embargo, eso no quiere decir que no llueva”, sostuvo.

“Dada la condición sinóptica que va a estar imperando durante estos días, es muy probable que algún sistema frontal que afecte hasta la Región del Biobío potencialmente podría desplazarse más hacia el norte y alcanzar incluso la Región Metropolitana con algunos valores de precipitación que deberían ser de carácter débil”, añadió Moncada.

Desde 1961, se registraron lluvias durante las Fiestas Patrias en Santiago en 17 ocasiones, aunque la mayoría de estos eventos fueron de baja intensidad. Según el análisis climatológico, los episodios significativos en la capital durante estas fechas son poco frecuentes, lo que contrasta con el comportamiento más lluvioso observado en otras regiones del país.

“En Valdivia y Puerto Montt se han registrado más de 50 eventos, muchos de ellos con montos superiores a los 10 mm”, añadió el meteorólogo. Para la primavera, se proyecta una condición bajo lo normal en cuanto a precipitaciones desde Valparaíso hasta Magallanes. En Santiago, por ejemplo, se esperan menos de 17 mm durante el trimestre.

Las temperaturas mínimas podrían estar bajo lo normal en la zona central, mientras que en el norte y extremo sur se anticipan valores sobre el promedio.