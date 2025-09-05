José Bengoa, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025, sobre Consulta Indígena: "Es un error enorme que se siga insistiendo”

El académico, historiador y antropólogo, José Bengoa, fue galardonado con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025, uno de los reconocimientos más relevantes de la academia chilena. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, su primera entrevista luego de recibir la distinción, el exprofesor de la Universidad de Chile dijo sentir “reparación” a través del premio luego de ser expulsado de la institución en dictadura.

Bengoa, un referente en estudios indígenas e interculturales, aprovechó el espacio de reconocimiento para pedir al Gobierno detener la Consulta Indígena. “Creo que es un error enorme que se siga insistiendo en este punto, es arrinconar, es acosar al mundo indígena, acosarlo en lo que es más propio, con las pocas tierras que le van quedando”, señaló.

Además, se refirió a la importancia actual de las humanidades y las ciencias sociales, así como a la relevancia de estimular el pensar en la educación y el repensar la academia en esa misma línea.

— ¿Qué cree que se reconoce cuando se le entrega este premio?

Cuando dicen el gobierno, quizás podrían pensar que es una cosa puramente política, pero la verdad que la comisión que decidió también me enorgullece, porque era la Rectora de la Universidad de Chile (Rosa Devés), el ex Rector de la Universidad de Chile, Luis Rivero, y el rector Vidal de la Universidad de Santiago. Entonces, la verdad es que es bastante independiente el jurado.

Estos premios en general lo que hacen es reconocer una trayectoria y en ese sentido, me imagino que les pareció que mi trayectoria vale la pena reconocerla. Pero yo tengo varios otros puntos. Yo sentí ayer, estando dos exrectores de la Universidad de Chile, que había un grado de reparación, porque a mí me echaron de Universidad de Chile el primero de octubre de 1973, cuando era un joven profesor de la Escuela de Economía y del Centro de Estudios Socioeconómicos y la verdad que nunca más pude volver.

—Justo en los días en que los militares intervinieron en esta universidad, José.

Así es, exactamente. Entonces formamos la Academia de Humanismo Cristiano, de la cual soy profesor emérito, gracias al apoyo que nos dio el cardenal Silva Henríquez, dado que éramos una serie de exprofesores. Por lo tanto, también tiene algo para mí en lo personal que tiene que ver con toda mi vida en el fondo, por eso estoy contento, obviamente.

— Este premio coincide con el aniversario del Rechazo en el plebiscito del 2022, donde según la lectura de ciertos actores del sistema político, entre otras cosas, se rechazó la plurinacionalidad. ¿Qué reflexión podría hacer al respecto?

En primer lugar, me quedo con el 4 de septiembre de 1970. Ese día ganó Salvador Allende, uno de los momentos más importantes de la historia de Chile, no cabe la menor duda, le guste o no le guste a los auditores, pero ese día fue un día importante para la historia de Chile y para la historia mundial. Por eso que es tan importante Allende, o sea, el socialismo que llegó al gobierno a través del voto. Me quedo con ese 4 de septiembre.

Ahora, para no eludir el tema del plurinacionalismo. A mí me invitaron muy gentilmente los miembros de la primera constituyente a conversar y yo fui de opinión de que se estableciera lo que decía la carta de Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas, que era el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y no estuve para nada de acuerdo en la idea de la plurinacionalidad. Incluso lo señalé ahí, que no había funcionado la plurinacionalidad ni en Bolivia ni en Ecuador, no había funcionado en esos dos países donde se había adoptado. Menos en Chile, ¿por qué? Porque Chile tiene muchos chiles.

Insistí mucho en que habría sido más positivo darle más autonomía a las comunidades mismas y no a cosas tan genéricas, un poco declarativa en el fondo, que más que asustaron que sirvieron de algo. Estoy de acuerdo en que haya reconocimiento del mundo indígena, que allí hayan formas importantes de autonomía territorial, cultural, lingüística, educativa, esa es esa es mi posición.

—Tiendo a ver y le pregunto si lo comparte, que en nombre del rechazo de esa idea puntual (la plurinacionalidad) habría también una cierta percepción de arrinconar la identidad de los pueblos originarios o que no volviéramos a hablar de esta tensión, ¿no?

Por supuesto, por eso mismo yo no he estado de acuerdo y lo que dije ayer en el Ministerio de Educación fue que, como una persona que ha acompañado a las comunidades, le pedí al Gobierno que suspendiera la Consulta Indígena, porque creo que las comunidades la están rechazando masivamente, porque la consulta ¿a qué va dirigida? Digámoslo directamente, va dirigida a acabar con el artículo 13 de la Ley Indígena, lo que quiere hacer la consulta, lo que quiere hacer la propuesta de la Comisión de Paz y Entendimiento es liberar las tierras indígenas y eso lo han dicho en todos los términos, que se puedan hipotecar, que se puedan arrendar a plazos largos, que se puedan vender, ese es el camino que han querido hacer permanentemente los sectores que quieren comprar esa tierra, ¿cierto?

Lo escribí en la revista Le Monde diciendo, puede venir una nueva, comillas, pacificación de La Araucanía vía mercado y creo que eso las comunidades lo han percibido muy bien. Porque ellos son los que están ahí. Entonces, creo que es un error enorme que se siga insistiendo en este punto, es arrinconar, es acosar al mundo indígena, acosarlo en lo que es más propio, que son las pocas tierras que le van quedando. Me parece que lo que debería hacer el gobierno es parar este proceso y dejarlo para cuando haya condiciones de conversar sobre esta materia.

—¿Qué importancia le asigna en este momento histórico a las humanidades y las ciencias sociales?

Hoy día es muy importante pensar, por decirlo de una manera casi ingenua e idiota, pero hay todo un sistema institucional para que no se piense, es decir, se están eliminando los cursos de filosofía. Yo estudié filosofía, ese es mi título. Se han ido suprimiendo los cursos de filosofía, los de geografía, los cursos de historia, etcétera. Todo eso se ha ido reduciendo, la educación cívica en los liceos. Entonces, ¿qué queremos? Si el pensamiento, la cabeza está sobre los hombros para pensar, no para ponerse el sombrero solamente, ¿no es cierto?