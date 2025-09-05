Lula llama a frenar amnistía para Bolsonaro: “¡Movilización popular ya!”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo un llamado a la movilización popular contra un proyecto de ley de amnistía para los involucrados en el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, entre los que estaba el expresidente Jair Bolsonaro.

“Si se vota en el Congreso, corríamos el riesgo de una amnistía. Porque el Congreso, como saben, no era un congreso elegido por las comunidades periféricas”, declaró durante una visita a una comunidad en el estado de Minas Gerais, recogida por Agencia Brasil.

“La extrema derecha todavía tenía mucho poder. Por tanto, era una batalla que también debía ser librada por la ciudadanía. Por eso pedí su compromiso. Como dije, Brasil solo tenía un dueño, el pueblo brasileño. Las comunidades tenían al mejor representante: ustedes”, señaló en un encuentro con influencers.

El proyecto de ley de amnistía, impulsado por la oposición liderada por el Partido Liberal (PL), indultaba a los condenados por el intento de golpe del 8 de enero de 2023, incluyendo a financiadores, promotores y organizadores. De aprobarse, podía beneficiar a Bolsonaro.

El ultraderechista y otras siete personas formaban parte del llamado núcleo central de la trama. Estaban acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante el asalto a las instituciones el 8 de enero de 2023.