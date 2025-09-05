Mauricio Redolés gira por Santiago: 50 años de poesía y rock se celebran con 5 conciertos gratuitos

El destacado músico y poeta Mauricio Redolés, ganador del Premio a la Música Nacional Presidente de la República en 2022, se presentará en vivo junto a su agrupación Lavanda — colectividad compuesta por 11 músicos en escena, entre bronces, percusiones y otros instrumentos eléctricos y análogos—en cinco comunas de Santiago, en el marco de la celebración de sus 50 años de trayectoria artística.

Los shows, a realizarse durante este mes de septiembre, contarán con entradas gratuitas y un repertorio que repasará lo más destacado de su discografía, la que incluye los discos “¿Quién mató a Gaete?”, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 50 mejores álbumes chilenos de todos los tiempos, y “Bello Barrio”, trabajo que fue relanzado el año pasado en formato vinilo con un memorable show en Matucana 100.

“Celebro estos cincuenta años porque, al igual que como dice la zamba ‘Sapo Cancionero’, que me encanta: ‘la vida es triste si no la vivimos con una ilusión’, y yo estoy en la lucha permanente de dejar un registro de la visión del pueblo que yo veo, que yo siento. Voy cantando la vida de nuestro pueblo, y eso es lo que me sigue impulsando a subirme a los escenarios y a hacer esta gira gratuita”, cuenta el compositor sobre la motivación para realizar los conciertos, que tomarán lugar el viernes 5 de septiembre en el teatro Joan Jara (Lo Prado), domingo 7 en la Biblioteca de Pudahuel, miércoles 17 en Sala Ceina (Santiago), viernes 26 en el Teatro San Joaquín y sábado 27 en Espacio Matta (La Granja).

Combinando el rock, el blues, la cumbia y la canción popular, y siempre atravesado por la poesía, el humor, la memoria histórica y la crítica social, Mauricio Redolés se ha convertido en una de las voces más singulares y queridas de la cultura chilena. No te pierdas la oportunidad de celebrar medio siglo de música y poesía junto a él en esta gira gratuita por Santiago.