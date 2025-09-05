“Negacionista de la realidad”: la cuestionada estrategia del desmarque de José Antonio Kast ante la red de bots

En lugar de condenar y afrontar directamente los eventuales vínculos de su campaña electoral con red de bots, el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, ha optado por una estrategia de desmarque y, por el contrario, cuestionar la fuente del reportaje emitido por Chilevisión.

Incluso, cataló el hecho como “la mentira de la semana”. El abanderado de extrema derecha acusó vinculación en el reportaje de Sergio Jara Román, hermano de Jeannette Jara, y quién trabaja en Chilevisión. Un mismo enfoque que comenzaron a replicar cuentas en redes sociales afines al Partido Republicano.

No obstante, desde el canal de televisión desmintieron a Kast por medio de una declaración pública, indicando que el reportaje estuvo a cargo del equipo de Prensa, “del cual no forma parte el periodista Sergio Jara”.

Un relato del republicano, empecinado en esquivar el fondo de la denuncia, que se alinea con estrategias replicadas en el mundo por políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro. Por ello, las críticas se han volcado hacia la incapacidad de Kast de afrontar el hecho que enloda su campaña.

La propia candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, insistió en sus emplazamientos para que Kast afronte el caso y entregue explicaciones. “Más que buscar evasivas, lo que tiene que hacer es responder de frente y decir si tienen que ver, o no, con su candidatura”, expuso.

“Respecto de la vinculación que él hace, en primer lugar, con otros temas como el caso Monsalve o un familiar mío, lo encuentro realmente una cobardía (…) en el caso de mi familiar, él (Sergio) trabaja en una empresa privada que es un canal de televisión y trabaja en un área muy distinta de la que hizo este reportaje”, insistió la candidata oficialista y reiteró en alusión a Kast “¿Por qué no contesta de frente? ¿Por qué no dice la verdad?”.

Un tono más duro utilizó el diputado socialista Daniel Manouchehri, impulsor de una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen estas redes coordinadas en el mundo digital, tildando a Kast de “un mentiroso y un cobarde”.

“En vez de dar la cara, se esconde, miente y difama. Lo más grave es que un hombre que pretende ser presidente no ha tenido la valentía de explicar sus vínculos con redes oscuras, incluso delincuenciales”, remarcó, sosteniendo además que espera que Fiscalía le pida esclarecer el vínculo.

Kast es un mentiroso y un cobarde. En vez de dar la cara, se esconde, miente y difama. Lo más grave es que un hombre que pretende ser presidente no ha tenido la valentía de explicar sus vínculos con redes oscuras, incluso delincuenciales. Lo que no aclaró ante la ciudadanía,… pic.twitter.com/00FO7g9uXw — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) September 5, 2025

Kast se “enredó”

Desde el punto de vista político, y con miras al escenario electoral, la visión de los entendidos es que el candidato republicano se ha enredado en su postura. En ese sentido, se postula que el caso puede transformarse en una “crisis” alrededor de Kast.

“No ha sabido, en el primer momento, cuando valen las cosas, responder bien. Se metió más en el problema con su primera respuesta”, planteó el sociólogo y experto electoral Víctor Maldonado en Política en Vivo.

El analista político sostuvo que el impacto en su candidatura va de la mano con su discurso populista de “salvador de la patria”. “Ese populista, tiene operaciones encubiertas. Que no son reconocidas. Y ahora que le dicen ‘parece que hay un caballero en Canal 13 que estaba dirigiendo la orquesta, cuando alguien es inocente dice ‘que lo descubran’, pero él no atacó al hecho, sino que atacó a la denuncia. Entonces se metió, por propia voluntad, en el medio. Y de ahí no se sale”, mencionó el analista.

“Cuando ocurre algo, y a ti te atacan, tu puedes responder en las primeras 24 horas con una respuesta centrada, tranquila, y salir. O te puedes enredar. Kast se enredó”, recalcó Maldonado, insistiendo que este caso “va a afectar la campaña presidencial”.

Más crítica fue la cientista política Javiera Arce, integrante de la Red de Politólogas, en su participación en el panel de conversación de Radioanálisis. Su principal cuestionamiento se centró en “las formas pasivo-agresivas de José Antonio Kast”. “Escucharlo en este sentido, sacandole la gravedad del asunto, es muy complicado”, comentó.

“Además de ser un negacionista económico, negacionista climático, negacionista científico, ahora es negacionista de la realidad“, agregó Arce.

Asimismo, Arce reveló que fue duramente atacada por los bots en la red social X. Incluso, cuentas vinculadas a la ultraderecha expusieron su certificado de nacimiento con todos sus datos personales para tratarla de “ordinaria y cuma”.