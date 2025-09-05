Oficial: Conmebol falló a favor de la U y los azules avanzaron en Sudamericana

Este jueves y tras varios días de expectación, la Conmebol emitió el fallo con respecto a la llave de octavos de final de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, luego de que el encuentro de vuelta fuera cancelado a raíz de una serie de graves incidentes ocurridos en las tribunas del estadio Libertadores de América.

En lo esencial, el dictamen ordenó la descalificación del cuadro argentino por su responsabilidad en la seguridad del duelo, otorgándole al elenco laico el pase a los cuartos de final del torneo.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el Romántico Viajero, ya que al igual que el conjunto argentino fue sancionado a jugar siete compromisos internacionales en calidad de local sin público y otros siete de visitante sin el apoyo de su fanaticada.

Además, el ente rector del fútbol sudamericano aplicó una multa de 270 mil dólares para el combinado universitario y otros 250 mil de la divisa estadounidense al Rojo.

Cabe mencionar que el dictamen es apelable dentro de un plazo de siete días a partir de hoy.

A la espera de saber la decisión de la escuadra trasandina, Universidad de Chile tendrá que preparar la serie ante Alianza Lima, que partirá el 18 de septiembre en Perú y finalizará una semana después en suelo nacional.