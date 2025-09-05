Voto obligatorio: Boric respalda a ministra Lobos y ratifica multa para "ciudadanos"

En el marco del consejo de gabinete que se realiza mensualmente en el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric abordó el debate por el voto obligatorio luego de que el proyecto de ley fuera despachado esta semana al Senado sin multa, lo que en la práctica dejó al sufragio de manera voluntaria, provocando una lluvia de críticas a la gestión de la ministra de la Segpres, Macarena Lobos.

El Mandatario entregó así un espaldarazo a la secretaria de Estado y aprovechó de reiterar el compromiso del Ejecutivo con el acuerdo legislativo que permitiría tramitar la multa pero, además, regular el sufragio de los extranjeros.

“Quiero decir de manera muy explícita que como Gobierno, todos, respaldamos el acuerdo al que llegó nuestra ministra Macarena Lobos, que hace un trabajo gigante en el Parlamento, para llegar a acuerdo con diferentes voluntades respecto al tema del voto y lo que conlleva también la multa”, sostuvo.

En esa línea, indicó que: “Hay un debate que es totalmente legítimo que es permanente en las diferentes sociedades: si es que el voto debe ser obligatorio, si es que debe ser voluntario, cuáles son los requisitos, pero el voto en Chile hoy día es obligatorio, nosotros como Gobierno tenemos el deber de respetarlo y hacerlo respetar. Por lo tanto, vamos a ingresar las indicaciones que habilitan la discusión sobre la multa para los ciudadanos en el marco del voto obligatorio porque es lo que corresponde y como Gobierno vamos a honrar este acuerdo al que ha llegado nuestra ministra”.

“Además, ingresáremos, es parte del acuerdo, una reforma constitucional que eleva los requisitos para el sufragio de las personas extranjeras porque tenemos la convicción de que el Presidente de Chile lo deben elegir con prioridad los chilenos y chilenas. Este acuerdo supone que ambas iniciativas se tramiten de manera conjunta y sean despachadas de manera conjunta”.

Así, señaló: “No me cabe ninguna duda que si todos actuamos de buena fe, este acuerdo se va a cumplir. Quiero dar esa señal para que también el trámite legislativo de los muchos proyectos que estamos viendo, ferias libres, FES, sala cuna, proyectos que son necesarios para el desarrollo de Chile puedan seguir su tramitación en el Congreso y, por cierto, la Ley de Presupuesto que pronto se ingresará.”

Bots en la campaña presidencial

Sin abordarlo de manera directa, el Mandatario también se refirió a la polémica por la red de bots utilizada para hostigar a las candidatas presidenciales del oficialismo, Jeannette Jara, y de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que presuntamente tendrían relación con el abanderado republicano, José Antonio Kast.

En ese sentido, dijo desear que el debate de cara a la carrera a La Moneda “lo hagan en buena lid, de buena fe, poniendo los argumentos sobre la mesa respecto de las propuestas que le plantean al país sin caer en la desinformación, en el engaño, que son prácticas que socavan la democracia y que no le hacen bien a nadie. Hemos visto los últimos días como están por algunos bastante naturalizadas y no queremos que la desinformación le haga daño a nuestra democracia que tanto nos costó recuperar y de la cual estamos orgullosos”.