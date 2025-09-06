Exigiendo certezas: detalles de la reunión entre ministro Montes y dueños del terreno de megatoma de San Antonio

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se reunió con Esteban Solari y Ricardo Posada, dueños del terreno donde se encuentra emplazada la megatoma de San Antonio.

En el encuentro, el ministro Montes se comprometió a enviar el próximo martes una minuta con alternativas para acercar a las partes. En tanto, los propietarios accedieron, al menos hasta ese día, a no presentar la solicitud del “cúmplase” de la sentencia definitiva.

Durante la reunión, el ministro entregó el informe final de la Comisión Técnica del Minvu, donde se detalla que, si bien hubo avances en el proceso de negociación, existieron dificultades, que en opinión de los representantes del Minvu se produjeron por concebir la operación como una compraventa tradicional.

“A lo anterior se suma una posición inflexible respecto a los plazos de la operación y condiciones comerciales, que son inviables”, se señala en el documento. Además, se apunta a la diferencia de precios.

El documento también pone sobre la mesa las condiciones que fijaron los dueños, como vender todo en un solo acto.

Además, se explicita que los propietarios exigieron certezas de que la operación sería financiada por BancoEstado, lo que según la cartera fue asegurado, pero que no había posibilidad de explicitar la participación como querían los dueños, dado que aquello dependía de la definición del precio.

En el encuentro además se abordaron las implicancias y dificultades que tendría un eventual desalojo.