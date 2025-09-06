La defensa de agresor en Hospital de Osorno: justificó que eran "dinámicas para pasar tiempo en pandemia"

Durante la formalización de los cuatro funcionarios del Hospital de Osorno acusados de cometer graves vejámenes y torturas contra un compañero entre 2018 y 2020 llamó poderosamente la atención la defensa de uno de los acusados. Esto en medio de un repudio transversal hacia el actuar de los trabajadores que cometieron tales actos.

Según informó el Diario de Osorno, durante la audiencia, la defensa del cuarto implicado, quien se entregó al tribunal, argumentó, a través de su abogado Máximo Silva, que las acciones vistas en los registros eran “dinámicas realizadas por los trabajadores para pasar el tiempo durante la pandemia”.

Además, Silva sostuvo que en ciertos momentos la propia víctima habría accedido de manera voluntaria a algunas de estas acciones, un punto que, según señaló, deberá ser aclarado durante el desarrollo de la investigación.

El argumento fue duramente cuestionado por la Fiscalía, que tipificó los hechos como delito de torturas, ordenando la desvinculación de los funcionarios y la investigación del hecho.

“Creemos que estos actos son de lo más degradante respecto de una persona, lo más intimidatorio a esta persona. Aparte de ello, denigrantes como ser humano. Hemos visto los videos que circularon y por lo tanto lo que se hizo respecto de esta víctima. Son hechos gravísimos”, señaló la fiscal del caso, María Angélica de Miguel.

La investigación reveló que los agresores difundieron información privada, ingresaron sin autorización a sus cuentas bancarias y lo hostigaron mediante burlas y publicaciones en redes sociales.

Incluso, la Fiscalía detalló episodios de violencia física y sexual que dejaron secuelas psicológicas en la víctima, afectando su desempeño laboral y vida personal.