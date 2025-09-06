Las grietas que amenazan el "milagro" económico de Javier Milei

El gobierno del presidente Javier Milei enfrenta una crisis política agravada por escándalos como el caso Libra y los audios filtrados de su hermana Karina Milei, sumados a las tensiones con la vicepresidenta Victoria Villarruel y facciones internas de La Libertad Avanza. Sin embargo, tras este telón de fondo político, la verdadera prueba de su gestión se libra en el terreno económico, donde prometió el “milagro argentino” y hoy acumula logros parciales, contradicciones y costos sociales que amenazan la estabilidad de su proyecto.

El programa económico de Milei se sustenta en tres pilares: ajuste fiscal, desregulación y política monetaria restrictiva. El ajuste fiscal, defendido con dogmatismo, logró un histórico superávit primario en tiempo récord. Pero este éxito contable esconde un costo social devastador: la paralización de la obra pública, el deterioro de la infraestructura, el ajuste sobre jubilaciones que erosionó el poder adquisitivo de los adultos mayores, y la eliminación de subsidios que disparó tarifas de servicios básicos hasta volverlas impagables. El resultado es una economía cotidiana más frágil y desigual, donde el ajuste benefició a los más ricos y castigó a los más vulnerables.

Sobre la sostenibilidad de esta política, el economista Martín Epstein del Centro de Economía Política Argentina advierte: “El grueso del ajuste se hizo sobre sectores que ya están ajustados, jubilaciones, pensiones, obra pública, educación… Solo se puede sostener el equilibrio fiscal con mayor ajuste, y la pregunta es sobre qué sectores recaerá”.

El segundo pilar, la desregulación, se implementó mediante el Decreto de Urgencia 70 y la Ley Bases, liberalizando importaciones, alquileres y abriendo la puerta a privatizaciones. Si bien el mensaje fue “en Argentina manda el mercado”, en la práctica esto benefició a grandes grupos económicos mientras aumentaba la vulnerabilidad de pymes, trabajadores y consumidores. Además, generó incertidumbre jurídica que, lejos de atraer inversiones, erosiona la confianza en la estabilidad institucional.

En materia monetaria, el gobierno celebra la caída de la inflación, atribuyéndola a la disciplina fiscal y la restricción monetaria. No obstante, Epstein y otros economistas señalan que se trata en realidad de un efecto colateral de la recesión: “Esto es resultado de una política de retraso cambiario y un programa fuertemente recesivo. Una economía que se achica en consumo e inversión frena la actividad y así baja la inflación, pero a niveles aún altos para tanta restricción”.

Paradójicamente, un gobierno que predica la no intervención terminó vendiendo dólares para contener la caída libre del peso en agosto, una medida contradictoria para un país con reservas netas negativas y que tensiona su relación con el FMI. Sobre la unificación cambiaria, Epstein aclara que aún es parcial y queda pendiente ver cómo se reacomoda en enero, cuando se levante el cepo definitivamente.

El costo social es alarmante: pobreza creciente, desempleo en alza, y un presupuesto congelado en educación y ciencia que compromete el futuro del país. Las universidades públicas y centros de investigación se han convertido en símbolos del ajuste y en focos de protesta.

Milei impuso una agenda de alto impacto simbólico —la motosierra, la licuadora— que conecta con una sociedad hastiada de la política tradicional. Pero ese relato choca con la realidad de salarios que no alcanzan, negocios que cierran y familias que recortan consumo hasta lo mínimo. La épica libertaria se estrella contra la vida diaria.

La sostenibilidad del modelo es la gran incógnita. Un ajuste sin crecimiento, una inflación domada por la recesión y intervenciones cambiarias contradictorias difícilmente perduren. Epstein lo resume: “Argentina tiene una tradición de ciclos de recuperación ligados al consumo. Si los salarios y jubilaciones siguen pisados, es difícil que el consumo repunte y la economía crezca”.

Las próximas elecciones legislativas serán un plebiscito sobre este experimento. Si Milei mantiene apoyo, podrá profundizar su programa; si el malestar se traduce en voto de castigo, el proyecto perderá impulso. Argentina camina sobre una cuerda floja: el orden fiscal se logró, pero a costa de paralizar la economía y las contradicciones ideológicas. El destino del gobierno dependerá de su capacidad para convertir ese frío equilibrio contable en crecimiento real, antes de que el desgaste social y político sea irreversible.