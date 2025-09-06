Sindicato de C13 se pronuncia tras renuncia de Patricio Góngora por caso de bots: "Hechos así deben ser perseguidos judicialmente"

Distintos coletazos se siguen generando luego del reportaje de Chilevisión que denunció una red de bots y perfiles falsos en redes sociales orientados a atacar a candidatos presidenciales. Estos estarían vinculados al Partido Republicano y, entre los que estaban a cargo de estos ataques orquestados, apareció el nombre de Patricio Góngora, miembro del directorio de Canal 13.

Entre las consecuencias, el propio Góngora anunció este jueves su renuncia al directorio del canal de televisión. En paralelo, en las últimas horas, por medio de un comunicado de prensa, el sindicato de trabajadores de Canal 13 se pronunció en rechazo al uso de bots y fake news.

“No podemos normalizar ni tolerar que se dinfundan contenidos que atentan contra la honra de las personas, dañan a sus familias y confunden a la opinión pública”, sostienen en su escrito, alegando además que estas prácticas afectan a “la confianza social y alimenta la polarización”.

Con el mismo tono, indicaron que “hechos así deben ser perseguidos judicialmente y sancionados como corresponde, porque constituyen una forma de violencia y de terrorismo comunicacional“.

Por otro lado, también reafirmaron el compromiso del sindicato “con la verdad, la ética y el respeto hacia todas las personas”. “Que este episodio sea una oportunidad de reflexión colectiva para construir espacios de comunicación más sanos, transparentes y seguros“, recalcaron.