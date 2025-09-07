11 de septiembre para la derecha: la oportunidad de fijar una línea clara u optar por la cautela

El próximo 11 de septiembre se cumplen 52 años desde el golpe de Estado de 1973. Uno de los hitos que deberán enfrentar las y los candidatos presidenciales previo al inicio de la campaña legal, a mediados de este mes.

La fecha no podrá ser eludida, pues la noche anterior los abanderados asistirán al primer debate televisado y, durante ese jueves, La Moneda prepara su tradicional acto conmemorativo, donde podría surgir algún emplazamiento a las candidaturas de oposición que reinvindican la dictadura. Por lo mismo, los equipos de los presidenciables que lideran las preferencias ya preparan sus estrategias.

En el caso de Jeannette Jara, la carta del oficialismo y de la Democracia Cristiana, pretende realizar una actividad en el marco de su gira nacional que la tendrá recorriendo -en esa jornada- la Región de Coquimbo, lugar que sufrió el paso de la Caravana de la Muerte.

Junto con ello, podría ser la ocasión para que Jara ratifique la integración de un apartado en materia de derechos humanos en su programa, ya que esto no fue parte de los lineamientos generales.

En la vereda contraria es donde se vislumbran los mayores desafíos. José Antonio Kast, presidenciable del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, se ha mantenido relevando la urgencia en seguridad y economía, sin querer abordar los llamados “temas valóricos” que en campañas anteriores le abrieron un flanco. Esta línea sería la que continuaría este próximo 11 de septiembre, considerando que la “red de bots” ya complicó a su candidatura durante esta semana.

En el caso de Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, existiría un matiz. Desde el comando aseguran que este es un tema presente en la cabeza de la exalcaldesa, por lo que podría existir algún gesto en línea con las disculpas que esbozó Matthei, a través de una carta a El Mercurio, por sus anteriores declaraciones donde afirmó que las muertes eran “inevitables”. “Yo apostaría a que si habrá un gesto”, sostuvo un alto del comando.

Esta es una materia compleja para la representante de Chile Vamos, ya que dentro de la coalición se han manifestado distintas apreciaciones respecto al golpe de Estado, generando cierta división. Un ejemplo de ello fueron las últimas declaraciones del empresario Juan Sutil, quién en CNN Chile dijo que para él no había sido una “dictadura”.

Consultado respecto a la posibilidad de un pronunciamiento por parte de la exalcaldesa, el senador de Demócratas, Matías Walker, afirmó que “Evelyn Matthei hizo un tremendo gesto de reivindicar el valor universal de los derechos humanos y de la democracia, y que la violación a los derechos humanos jamás puede justificarse ni explicarse en una gran carta de respuesta a Sebastián Edwards que además hizo pública y eso habla muy bien de ella. Siempre ha desarrollado su carrera política en democracia y además yo quiero recordar que fue el general Fernando Matthei, el que acá en La Moneda reconoció el triunfo del NO ante todo Chile y el mundo”.

11 de septiembre: ¿un desafío para las candidaturas?

El cientista político e investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, dijo creer que este no será tema para los candidatos de derecha. “Creo que en ambos casos, con distintos grados a lo mejor, van a tratar de sacar lo menos posible el tema aún cuando sean objeto de preguntas. Los dos candidatos tienen claro que son temas que dividen a la población y creo que no van a intentar hacerlos parte de su campaña. Y aún cuando creo que Matthei y Kast tienen diferencias respecto a lo que significó la dictadura, para ninguno de los dos es un buen tema en el cual pueda sacar algún rédito electoral”, afirmó.

“Tiendo a pensar de que van a salir con respuestas muy generales, diciendo que la gente ya conoce lo que ellos piensan. En Matthei sí veo un matiz, probablemente va a ser mucho más categórica respecto a condenar la violación de los derechos humanos. Creo que ahí hay un punto en que ella podría tratar de distinguirse del resto de los candidatos”, añadió.

En tanto, para el analista y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, se trata de un desafío importante “las acciones, las ideas o cómo van a reaccionar frente al 11 de septiembre. Lo digo porque, por ejemplo, Matthei ha tenido muchas dificultades con el término dictadura”.

”Y ha ido en avances y retrocesos en la materia, sin claridad en el tema, por lo tanto, creo que que es más bien una oportunidad de fijar claramente una línea. Si no, va a ser un tema de nuevo que la va a complicar”, señaló.

En el caso de Kast, Duval dijo: “Me parece que no va a entrar en esa disputa. Yo creo que va a seguir en la misma línea. Ahora, ¿quién va a entrar en eso? (Johannes) Kaiser de todas maneras, va a colocar una posición en términos de gobierno militar y va a justificar el 11 de septiembre de cierta manera”.

Por su parte, a juicio de la investigadora de Faro UDD, Fernanda García, esta materia podría no ser tema ya que “estamos en una coyuntura política y social en la cual la ciudadanía pareciera no estar muy en sintonía con estos debates”.

García señaló que incluso, al tratar de sacar al pizarrón, se podría generar un efecto al inverso ya que el discurso del orden y la seguridad, por sobre otras libertades, es una corriente que pareciera estar siendo recogida por el electorado.

Eso sí, remarcó que esta fecha va a suponer la definición de estrategias comunicacionales, pero que, a la vez, será un desafío mayor para Matthei.

“No creo que para ella sea neutro ese día, simplemente guardar silencio, sino que para ella sí ha sido un eje de campaña y estando tercera en las encuestas, obviamente tiene que encontrar la manera de poder pasar a segunda vuelta. Y eso, lo interpretan a través de la captura del voto de centro o de centro izquierda inclusive, considerando la primaria del oficialismo y que la candidata que quedó es comunista, por otro lado, está el Partido Republicano bien prospectado para un eventual triunfo. Por lo tanto aspira, creo yo, a ese voto de centro izquierda”, sostuvo.