"La memoria es permanente": familiares y organizaciones realizan romería a 52 años del golpe de Estado

Como cada año, este 7 de septiembre se realizó la tradicional romería en recuerdo de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura cívico-militar que se instaló tras el golpe de Estado de 1973.

La marcha inició su recorrido en Plaza Los Héroes, pasando por Alameda y el Palacio de La Moneda, para llegar hasta el Cementerio General.

A la convocatoria asistieron familiares de las víctimas y representantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Derechos Humanos, además de dirigentes del mundo social y sindical. En el transcurso, se observaron lienzos con los rostros de los desaparecidos y ejecutados, y carteles pidiendo “verdad y justicia” a 52 años del golpe.

José Pérez Debelli, miembro de la coordinadora y presidente de la ANEF, destacó que distintas organizaciones “nos ponemos en un acto de memoria para que nuestro pueblo, para que las poblaciones, la ciudadanía y también los extranjeros, sepan que la memoria es permanente”.

“Junto con ello, rechazamos categóricamente también la instalación de este visible negacionismo que hoy día solo pretende invisibilizar la falta de respeto a muchas compañeras y compañeros que están buscando a sus seres queridos. Más de mil detenidos desaparecidos que todavía no encuentran”, añadió.

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, indicó -en referencia a las candidaturas presidenciales de derecha- que con estos actos se demuestra que “la gente no quiere dictadura, que la gente no quiere nazismo, ni fascismo, en nuestro país, que quiere una democracia real sobre las bases de la verdad y la justicia, en los crímenes de la dictadura y los crímenes de Sebastián Piñera”.

“Sebastián Piñera violó todos los derechos humanos y eso representa Evelyn Matthei y los otros fascistas, por lo cual aquí estamos reivindicando lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, lo que fue nuestro presidente Salvador Allende y la memoria de nuestro héroes y heroínas que lucharon por la verdad y la justicia”, sostuvo.

A la manifestación también asistieron autoridades políticas como la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quién expresó la relevancia de conmemorar estas fechas.

“En momentos como este es más importante que nunca que, aquellos que creemos en la democracia, entendamos que hay un peligro real de retroceso cuando los discursos de odio se toman la pauta, cuando hay revisionismo de nuestra historia, cuando se habla de muertes de que hubo muertes que eran inevitables, acá tenemos que estar en la calle, recordando a quienes no están pero también pensando que sin memoria no hay futuro”, afirmó.