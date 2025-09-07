Ordenar al oficialismo y fijar un monto: los desafíos del Ejecutivo para destrabar el voto con multa en el Senado

Fue el pasado viernes, en su consejo mensual de gabinete, que el Presidente Gabriel Boric decidió intervenir en medio de una rebelión opositora que amenazaba con bloquear las principales iniciativas del Ejecutivo en el Senado. Esto, luego de que el proyecto de ley sobre voto obligatorio para las próximas elecciones, arribara a la Cámara Alta, pero sin multa.

Este traspié tomó por sorpresa a la oposición, pues la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, había notificado -previo a la votación- el respaldo del Ejecutivo a la iniciativa propuesta por la diputada Joanna Pérez que establecía una sanción económica a los ciudadanos chilenos (no así a los extranjeros). Pese a ello, parte del oficialismo optó finalmente por rechazar y otra parte por abstenerse.

Esto provocó la molestia de la oposición, sector donde además se analiza que bajo las actuales consideraciones el proyecto favorecería electoralmente al oficialismo, teniendo en cuenta que son las candidaturas de derecha quienes obtendrían un mejor desempeño en los votantes obligados.

Por ello y ante una serie de comisiones que no pudieron sesionar dada la ausencia de senadores de oposición, el Mandatario salió al paso y aseguró que el Ejecutivo ingresará indicaciones para reponer la multa a los “ciudadanos” y, además, presentará una reforma que busca elevar los requisitos para que los extranjeros obtengan la nacionalidad. Todo, según explicitó en su discurso, para permitir que la tramitación legislativa siga su curso.

Sin embargo, para los parlamentarios de oposición éste compromiso se debe demostrar ordenando al oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que si el Mandatario reafirmó este acuerdo “eso se tiene que ver en votitos en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque decir que ‘yo quiero voto obligatorio’ y no hacer las gestiones para que se apruebe es sacar las castañas con las manos del gato”.

Desde la misma tienda, la bancada de diputados incluso pidió al Presidente Boric que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se abstenga de las tratativas y sea la ministra Lobos quien asuma el liderazgo. “No podemos seguir con este desorden que existe hoy en el Ejecutivo donde el ministro Elizalde dice una cosa, la ministra Lobos otra y los parlamentarios de su gobierno, votan de otra forma”, dijo el diputado Juan Manuel Fuenzalida.

Ahora bien, una vez el Ejecutivo ingrese la indicación otro de los principales desafíos, tal como ocurrió en la elección municipal y de gobernadores, y también en el trámite de la Cámara Baja, es el monto de la multa. Mientras en la oposición ven que una mayor sanción se traduce en una mayor obligatoriedad, desde el oficialismo hay visiones disímiles

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo en Estado Nacional que “esto requiere cuadrar siempre el círculo, no es fácil alinear las distintas miradas en el Parlamento. Hay gente que dice ok, multa, pero no puede ser pareja, diferenciada, otros dicen ok, multa pero tiene que ser pareja no diferenciada, hay unos que dicen no a la multa”.

“Ahora el Ejecutivo, nuestro gobierno, sigue buscando un acuerdo para que en el Senado se exprese a través de la indicación al proyecto de la diputada Pérez, que pasa de la Cámara al Senado, y tiene que resolverse finalmente el guarismo de la multa y cómo va a ser, atendiendo a la realidad de los chilenos, entendiendo el costo de vida que tiene nuestro país“, definió.

Por su parte, el senador del PPD, miembro de la comisión de Gobierno Interior, Jaime Quintana, dijo que “el Senado tendrá que hacer un esfuerzo por alcanzar dicho acuerdo, hay que considerar que temas como la multa, efectivamente el monto de ella parece un tanto desproporcionado. Hay que separar naturalmente la discusión de los votantes extranjeros y ver cómo finalmente se repone la multa en qué término y eso será parte del acuerdo”.

Para su par en la comisión, el senador del FRVS, Esteban Velásquez, éste es un debate que debió haberse dado con anticipación para evitar el “cálculo electoral” y puso la responsabilidad sobre el Ejecutivo. “Nos deja muy mal parados como Congreso y no puede volver a repetirse”, señaló.

Respecto a la multa, dijo que “más allá del guarismo, tiene que ser un monto significativo que cumpla con el objetivo de ser un incentivo para que cada ciudadano sienta la responsabilidad de ir a sufragar”.

En tanto, Rafael Prohens, senador de Renovación Nacional, dijo que “la multa tiene que ser una sanción. No es un beneficio, es una sanción. Y por lo tanto, yo, ciudadano, si no voy a ir a votar y sé que tengo que pagar x dinero, tengo que asumir esa responsabilidad. Por lo tanto, hay que tener claro que la multa es una sanción, no es un beneficio que se da a la gente. Aquí tiene que dolerle a la persona”.

Cabe destacar que hasta el cierre de ésta nota los senadores aún no recibían citación para la sesión de Gobierno Interior que habitualmente se lleva a cabo cada martes de 15 a 16 horas. Los representantes de oposición esperan partir en dicha jornada tramitando sobre la base del proyecto que fue despachado desde la Cámara de Diputados a la espera de la indicación del Gobierno.