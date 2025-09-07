RN recurre al Tricel para anular resoluciones que permiten candidatura de Jadue

Renovación Nacional recurrió al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para anular las dos resoluciones que están permitiendo que el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), sea candidato a diputado por el distrito 9 de las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

La primera es el fallo del Segundo Tribunal Electoral (TER) de la Región Metropolitana que confirmó que, pese a estar acusado por delitos de pena aflictiva en el caso Farmacias -la fiscalía pidió 18 años de cárcel-, Jadue no pierde su derecho a sufragio. Según el TER, para eso debe existir un acto judicial como la preparación de juicio oral, lo que no ha acontecido.

La segunda es la decisión del Servicio Electoral de aceptar la candidatura de Jadue. Al vencer el plazo para las reclamaciones e impugnaciones de candidaturas ante el Tricel, el abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, confirmó a La Tercera que “RN ha presentado el día de hoy una impugnación de dicha resolución del Servel”.

“Queremos que se deje sin efecto la inscripción de Daniel Jadue como candidato a diputado. No solamente queremos que se le deje sin derecho a sufragio, sino que también queremos que se explicite que él no puede ni debe ser candidato en la elección parlamentaria de 2025“, enfatizó al diario.

Brunet agregó que “en oportunidades anteriores, como por ejemplo el caso del ex alcalde Luis Plaza, a él se le impidió la posibilidad de ser candidato precisamente por estar en la misma condición jurídica en la que se encuentra Daniel Jadue”.

“No podríamos entender que en un caso se aplique una norma y en otro caso se aplique una distinta”, recalcó Brunet en referencia al caso que se remonta a una reclamación ocurrida en 2021. Plaza quería ser candidato a alcalde por Cerro Navia, pero estaba acusado por fraude al Fisco en el marco del juicio oral del caso basura.

En su programa de streaming “Sin Maquillaje“, Jadue ya se había referido a la posibilidad de estos recursos de RN en su contra, luego del fallo del TER que le permite continuar como candidato a pesar de estar imputado por los delitos de fraude al Fisco, cohecho y estafa concursal en el marco del caso Farmacias Populares.

“Efectivamente estamos dando un paso más, no hay que cantar victoria, queda todavía una apelación que pueden hacer al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) aquellos que no son capaces de ganarnos en la urna y, por lo tanto, quieren ganarnos por secretaría”, aseguró el ex jefe comunal.