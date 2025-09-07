Seguidores de Bolsonaro llamados a las calles antes de la sentencia por golpismo

La Corte Suprema dará la próxima semana su veredicto en el proceso a Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, que puede enfrentarlo a más de 40 años de cárcel.

En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, el líder de extrema derecha será el protagonista ausente de actos a favor de una amnistía legislativa a cientos de sus simpatizantes condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023.

Según la fiscalía, Bolsonaro (2019-2022) promovió esos hechos como un último intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

El bolsonarismo aspira a votar la amnistía en el Congreso y que también alcance a su líder si resulta condenado.

“Reacciona Brasil”

Bajo el lema “Reacciona Brasil”, la movilización se activará por la mañana en Rio de Janeiro, aunque su palco principal abrirá por la tarde en Sao Paulo.

Allí estarán presentes el patrocinador de los actos, el pastor evangélico ultraconservador Silas Malafaia, y varios presidenciables de la derecha.

Bolsonaro se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación brasileño.

En el escenario en la tradicional avenida Paulista aparecerá, entre otros, el gobernador paulista Tarcísio de Freitas, posible sucesor de Bolsonaro y promotor clave de la amnistía.

El exmandatario se declara inocente y dice ser un perseguido.

Desfile y seguridad reforzada

En el Día de la Independencia de Brasil, el presidente Lula encabezó por su lado el tradicional desfile oficial en Brasilia. En su discurso, calificó de “traidores a la patria” a los políticos que atacan al país y ha defendido que Brasil no acepta “órdenes de nadie” en un discurso por el día de la independencia, en medio del proceso judicial contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

“Defendemos nuestra democracia y resistiremos a cualquiera que intente socavarla. El papel de algunos políticos brasileños que incitan a ataques contra Brasil es inaceptable. Fueron elegidos para servir al pueblo brasileño, pero solo defienden sus propios intereses personales. Son traidores a la nación. La historia no los perdonará”, ha sostenido el mandatario brasileño.

Lula llamó a los ciudadanos de Brasil para que defiendan “lo que es de todos”, la “patria brasileña y la elección de (nuestra) bandera”. “Amigos, este es el momento en que la historia nos pregunta de qué lado estamos”, declaró.