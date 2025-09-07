Teleseries verticales: ¿El futuro de la ficción nacional?

Adictivas, con narrativas a veces inverosímiles y de no más de un minuto y medio de duración por cada capítulo. Esas son algunas de las características de las llamadas teleseries verticales, ficciones disponibles en plataformas como Tik Tok y que ahora, preparan su desembarco en Chile.

El formato ha sido principalmente desarrollado en China y tiene un particular forma de financiamiento: los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita, pero luego, los usuarios deben pagar una suscripción a una app para saber el final de la historia.

En nuestro país, tanto Canal 13 como TVN anunciaron su pronta incursión en las teleseries verticales y con ello, la reapertura de sus áreas dramáticas. Esto, tras varios años en que el mundo de las teleseries ha sido completamente dominado por Mega, tanto productos internacionales como con producciones nacionales.

Requerida sobre este fenómeno, Lorena Antezana, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, con varias investigaciones sobre este tipo de ficciones, valoró la apuesta de los canales y espera que con ello, “vuelvan a generarse o potenciarse las áreas dramáticas, que vuelvan a producirse telenovelas, series y otras cosas, que salvo Mega, ha estado relativamente ausente de los otros canales”.

Antezana aseguró que es incierto lo que puede pasar con las teleseries verticales en nuestro país, porque “por ejemplo, las web series, que fueron muy exitosas en otros países, en Chile no prendieron, no se les dio continuidad, hubieron algunos ejercicios muy dispersos y esporádicos que no fructificaron”.

Sin embargo, más allá de eso, relevó que se trata de “apuestas que valen la pena crear, tomarles el pulso y quizás sean apuestas que no sean tan caras y que permitan empezar a repensar esto”.

“No importa si es bueno o malo en términos de audiencia, quizás pueda ser una oportunidad para repensar estas áreas dramáticas, repensar también temas, historias, narrativas que puedan enganchar a estas audiencias”, dijo.

Justamente, consultada sobre el carácter adictivo de las teleseries verticales que ya se están produciendo en otros países, Antezana comentó que responda a varios cosas, entre ellas a “esta lógica de ese vitrineo audiovisual que hacen casi todas las personas, en plataformas que tienen contenidos audiovisuales que son muy cortos”.

Por otra parte, la académica destacó el elemento de la “serialidad”, que “la gracia que tiene es que te deja enganchado y eso pasa en cualquier formato”. “En las series, en Netflix, están los atracones que tienen las personas al visualizar. Es la misma lógica de querer alimentar algo que te queda en suspenso”, precisó.

De acuerdo a Antezana, “antes, los hábitos se construían en base a visionados a la misma hora, en el mismo canal y en una misma situación. Ahora, esos hábitos los traslado conmigo, por tanto es mucho más adictivo que antes”, sostuvo.

¿Pueden ser buenas las teleseries verticales?

La primera teleserie vertical de TVN será dirigida por el reconocido realizador nacional Boris Quercia (“Los 80”, “Sexo con amor”) y ya tiene un título tentativo: “Auditoria de amor”.

Por el momento, lo que se sabe de la trama es que es protagonizada por la dueña de una empresa y su pareja, el gerente general, que tras un robo comienza a investigar y sospecha que fue ella la responsable.

Consultada sobre la posibilidad de realizar productos de calidad en el formato de las teleseries verticales, la guionista y actriz Ximena Carrera afirmó que no es imposible, pero que sí es un desafío importante, teniendo en cuenta que se tienen pocos minutos para que los espectadores generen lazos con los personajes.

La jefa de escritores de la teleserie “Los Casablanca” de Mega, señaló que en este tipo de ficciones “hay una acción que aparentemente es muy trepidante, pero si no hay tiempo de que yo como espectadora me enganche de esos personajes, no me va a interesar ver eso y eso es lo que una teleserie tradicional sí te permite”.

“Si tú tienes capítulos de 25, 30 minutos, ves lo que le va pasando al personaje y sientes una cierta empatía, una cierta cercanía con ese personaje y luego quieres o que le vaya bien o que le vaya mal y por eso sigues viendo esa historia, eso es lo que engancha de una teleserie. Entonces, me pregunto si en un minuto y medio se podrá generar un contenido que por una parte, sea muy entretenido desde el punto de vista de la acción y por otra, genere ese gancho, empático, emocional, con quien ve eso”, observó.

Invertir es clave

Carrera además apuntó a la importancia de que se inviertan recursos en las teleseries verticales. En otros lugares del mundo, como China y Estados Unidos, estas son vistas con buenos ojos por los que financian las producciones, porque cuestan mucho menos que las ficciones de mayor duración.

Ximena Carrera, en cambio, planteó que se debe invertir para que las teleseries verticales realmente se distingan del resto de los contenidos que circulan en redes.

“Si se quiere hacer barata, desde todo punto de vista, no solamente de la producción técnica sino desde la producción de los recursos humanos, desde las actuaciones, desde los guiones, desde la dirección, creo que no va a funcionar”, opinó.

Por su parte, el director general de Chileactores, Rodrigo Águila, indicó que ve con buenos ojos el que los canales nacionales produzcan teleseries verticales. A su juicio, “claramente es una oportunidad para intérpretes y para la industria”, porque “la ficción siempre ha sido un pilar fundamental de los canales tradicionales abiertos y ahora se están abriendo a nuevas audiencias, más jóvenes, a través de redes sociales, lo cual siempre va a ser positivo”.

Sin embargo, Águila también enfatizó en que para los actores deben existir “condiciones dignas, respetando las leyes y si hay derechos de intérpretes, que también se respete en esa parte”. “No es excusa para que se precarice la actividad, tiene que cumplir con ciertos estándares de calidad”, recalcó.

Águila aseguró que al gremio le preocupan especialmente “las cesiones muy amplias de voz, cesiones de derecho de imagen, ya que en otros países se están usando cláusulas abusivas para ceder los derechos de este tipo, para generar, a través de IA, personajes artificiales, clonar las voces, etcétera. Estamos muy atentos a las contrataciones en este formato”, dijo.