Al menos 5 muertos en ataque a balazos contra un autobús en Jerusalén

Al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas este lunes a causa de un ataque a balazos contra un autobús en un cruce en una de las entradas a la ciudad de Jerusalén, según confirmaron los servicios de emergencia israelíes, que señalaron que siete de los heridos se encontraban en estado “grave”.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) indicó en su cuenta en Telegram que sus equipos confirmaron el fallecimiento de cuatro personas, “incluido un hombre de unos 50 años y tres hombres en la treintena”, tras atender en el lugar a las víctimas del tiroteo, a las que se sumaba una persona que murió tras ser trasladada al hospital.

Asimismo, afirmó que los paramédicos trasladaron a hospitales de Jerusalén a siete personas en estado “grave” con heridas de bala, por lo que no se descartaba que pudiera aumentar el número de fallecidos. Otras dos personas estaban en estado moderado, mientras que tres resultaron leves por el impacto de fragmentos de cristal.

La Policía de Israel señaló en un comunicado en su cuenta en la red social X que los dos “terroristas” implicados en el ataque contra el autobús fueron “neutralizados” por un miembro de las fuerzas de seguridad y un civil armado “presente en la zona”. “Zapadores están limpiando el lugar y recabando pruebas”, manifestó, antes de confirmar un “gran” despliegue de seguridad en la zona.

Según informaciones recogidas por la emisora pública israelí Kan, el ataque fue perpetrado por dos personas armadas que lograron subirse a un autobús antes de abrir fuego contra los pasajeros y ser tiroteados.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) aplaudió la “heroica operación” llevada a cabo por “dos combatientes de la resistencia palestina”. “Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y a la guerra de exterminio que acomete contra nuestro pueblo”, reseñó.

En este sentido, el grupo islamista advirtió de que este ataque en Jerusalén “suponía un claro mensaje de que los planes (anunciados por el Gobierno de Israel) para ocupar y destruir la ciudad de Gaza y profanar la mezquita de Al Aqsa –situada en la Explanada de las Mezquitas— no quedarían sin castigo”, según recogió el diario palestino Filastin.

La Yihad Islámica ensalzó igualmente esta “operación cualitativa por parte de dos combatientes de la resistencia” y recalcó que se trataba de “una respuesta natural al aumento de las políticas criminales de la entidad israelí”. “Lamentamos la muerte de los responsables de la operación y ensalzamos su heroísmo. Pedimos a nuestro pueblo en Palestina que incremente su respuesta a los crímenes del Ejército de Israel“, apostilló.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocó una reunión con los servicios de seguridad para analizar la situación tras el ataque en Jerusalén, según indicó su oficina en un breve mensaje en su cuenta en X, sin que por ahora hubiera más detalles al respecto.

Foto: Archivo.