Argentina: la derrota de Milei en Buenos Aires anticipa desafíos para su partido

El distrito en disputa es un bastión peronista: Fuerza Patria domina el legislativo y el gobernador Axel Kicillof forma parte de sus filas. Sin embargo, La Libertad Avanza apostaba a un resultado más ajustado. La estrategia de Kicillof de separar estos comicios de la provincia de Buenos Aires de las legislativas nacionales, que se celebrarán el próximo 26 de octubre, terminó dando frutos.

Al mismo tiempo, la derrota constituye un castigo al presidente Javier Milei, quien decidió colocarse en el centro de la campaña y darle un carácter nacional y casi plebiscitario a unas elecciones locales, en un contexto de dificultades económicas, sospechas de corrupción vinculadas a compras de medicamentos y debilidad del Ejecutivo frente al Congreso.

“Triunfo para los argentinos y argentinas”, dijo Kicillof

En su discurso de victoria, el gobernador Kicillof hizo referencia al efecto nacional de la elección en su distrito: “Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas”, dijo, en un mensaje que apunta claramente a las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Por su parte, al admitir la derrota, Milei también puso la mira en esos comicios: “Si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a hacer cada vía mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre”.

Pero aún falta mucho camino para esa votación.

En cuanto a posibles ajustes en los planes del gobierno, Milei aseguró que no habrá cambios al rumbo propuesto. En lo inmediato, se esperan las reacciones de los mercados este lunes a la derrota del oficialismo.