Bancada UDI acusa a Vallejo de “entrampar” debate por voto obligatorio: “Actúa como si fuera parte del comando de Jara”

El subjefe de la Bancada de la UDI, Felipe Donoso, junto con el diputado que integra la comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, Juan Manuel Fuenzalida, acusaron a la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, de “actuar como si fuera parte del comando de Jeannette Jara”.

La acusación de los gremialistas ocurre luego que este fin de semana el Ejecutivo añadiera nuevas condiciones para avanzar con el proyecto de ley que busca reponer las multas por no acudir a votar en las elecciones, lo que fue rechazado por los parlamentarios oficialistas.

Al respecto, los legisladores apuntaron a la sanción económica a la que este domingo aludió la vocera de gobierno, quien aseguró que “tiene que resolverse el guarismo de la multa y cómo va a ser efectivamente, atendiendo también la realidad de los chilenos”, agregando así que el monto del castigo debería ser acordado “entendiendo el costo de la vida que tiene nuestro país”.

En ese sentido, Donoso y Fuenzalida manifestaron sus reparos ante las declaraciones de Vallejo, asegurando que en el acuerdo al que la semana pasada arribó el Gobierno y la presidencia de la Cámara de Diputados no se discutió el monto de las multas, sino que otros aspectos como, por ejemplo, una reforma que eleve los requisitos para que los ciudadanos extranjeros puedan participar.

Por lo mismo, ambos parlamentarios acusaron a la ministra de “actuar como si fuera parte del equipo de Jara y no del actual gobierno”, asegurando que “es evidente que algunas autoridades están con la calculadora en mano viendo cómo pueden favorecer a una candidatura en particular”.

“No sólo es inexplicable que luego que el Gobierno haya anunciado un acuerdo sobre esta materia sus parlamentarios decidieran rechazar el proyecto, sino que además es absolutamente inentendible que después de que el Presidente Gabriel Boric se comprometiera a destrabar este asunto, su vocera apareciera poniendo nuevas trabas para que finalmente no se apruebe”, criticaron.

En la misma línea, expresaron que: “Todo esto nos lleva a pensar que esta estrategia ha sido conversada con la candidatura de Jara, porque saben perfectamente que convertir el voto obligatorio en letra muerta, como lo están haciendo ahora, los puede terminar favoreciendo en las elecciones”.

Los parlamentarios reiteraron que los dichos de la ministra Vallejo “no son improvisados, sino que representan un nuevo intento por seguir entrampando el proyecto y que finalmente convirtamos el voto obligatorio en voluntario”, por lo que la emplazaron a sincerar “si está del lado del gobierno o más bien de su candidata presidencial”.

Además de lo anterior, Donoso y Fuenzalida no sólo insistieron en el llamado que hicieron este domingo al Presidente Boric, para que aparte de las negociaciones al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y deje el acuerdo en manos de la titular de la Segpres, Macarena Lobos, sino que también emplazaron a la exministra Jara a pronunciarse sobre el rechazo de los parlamentarios oficialistas al proyecto, exigiéndole que responda si “avala este tipo de prácticas que la favorecen directamente”.

“Jeannette Jara debería ser la primera en exigir que se respete este acuerdo y que las elecciones se desarrollen de manera transparente y legítima. Sin embargo, su silencio de todos estos días nos hace pensar que no le molestaría tanto que no se apliquen multas por no ir a votar”, reiteraron los UDI.