Colegio de Periodistas por caso Bots: “La libertad de expresión no debe usarse como pretexto para difundir odio y desinformación”

El Colegio de Periodistas de Chile emitió una dura declaración en la que condena la utilización de redes de trolls y bots para difundir discursos de odio y desinformación en el contexto político nacional. La organización gremial advirtió que estas prácticas, reveladas recientemente en un reportaje de televisión, constituyen un serio riesgo para la convivencia democrática y la libertad de expresión responsable.

“El terrorismo comunicacional no se trata solo de la difusión de mentiras, sino de la creación deliberada de narrativas que pueden destruir reputaciones, generar conflictos y sembrar desconfianza en los medios y las instituciones”, señaló el comunicado. En esa línea, el gremio recalcó que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no puede ser utilizada como excusa para legitimar la propagación de odio y violencia simbólica.

El Colegio de Periodistas también recordó que su Código de Ética establece que la labor periodística debe estar al servicio de los derechos humanos y los principios democráticos, rechazando toda forma de manipulación informativa. “La desinformación y los ataques coordinados no solo dañan a las personas directamente afectadas, sino también al tejido social en su conjunto”, advirtió la declaración.

En cuanto al caso específico denunciado, el gremio informó que el Tribunal de Ética Metropolitano ya está revisando la denuncia interpuesta contra el periodista implicado, mientras que esperan que la Fiscalía de Valparaíso investigue los casos de acoso digital asociados.

Finalmente, el Colegio hizo un llamado a la sociedad y a los medios de comunicación a reflexionar colectivamente sobre la ética y la transparencia en el ejercicio de la comunicación, subrayando que “es esencial construir un ecosistema comunicacional más saludable y seguro, donde la veracidad y el respeto sean pilares de nuestra democracia”.