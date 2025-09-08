Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de marzo de 2026


Francisco Vidal responde a Kast con renuncia: "Espero dejar de ser un pretexto para ofender a TVN"

El exministro y militante del PPD dejó su cargo tras una serie de emplazamientos del candidato presidencial José Antonio Kast. El ahora exdirector de la señal nacional destacó que el pluralismo del canal "está garantizado por su Directorio".

El exministro y militante del PPD dejó su cargo tras una serie de emplazamientos del candidato presidencial José Antonio Kast. El ahora exdirector de la señal nacional destacó que el pluralismo del canal "está garantizado por su Directorio".

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El exministro y militante del PPD, Francisco Vidal, renunció a su cargo de presidente del directorio de TVN, tras una serie de emplazamientos del abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Solo esta jornada, el candidato lo acusó de ser “el bot número uno”, tras lo cual Vidal anunció su salida del canal, argumentando que no quiere ser excusa para que se ataque a la señal estatal.

En un mensaje enviado a los trabajadores de TVN, Vidal respondió a las declaraciones del candidato “y de su principal asesor, Cristian Valenzuela”, quienes, a su juicio, han puesto en duda las “garantías de pluralidad” de la señal estatal.

Vidal recalcó que el pluralismo del medio de comunicación “está garantizado por la composición política de su Directorio” y que asegurar lo contrario es “una ofensa a los siete directores” del canal.

En esa misma línea, el ahora expresidente del directorio descartó que su presencia en tal instancia pueda “intervenir, de alguna manera, en la pauta del Departamento de Prensa o en algún espacio programático”.

Asumir aquello, dijo, “constituye una nueva ofensa al profesionalismo del equipo y del trabajo que sus periodistas realizan día a día (…), que se refleja en la pauta noticiosa y en los mecanismos institucionales infranqueables que se han respetado, de manera irrestricta, desde el retorno a la democracia”.

“El Directorio, la Dirección Ejecutiva, el equipo de Ejecutivos, el Departamento de Prensa y los Sindicatos del canal saben de mi compromiso personal con el principal activo de un canal público: su pluralismo y credibilidad”, agregó.

Vidal afirmó que decidió presentar su renuncia “esperando dejar de ser un pretexto para ofender a los trabajadores del canal, a su Directorio y en particular a sus periodistas”.

Estoy convencido de que TVN cumple un rol insustituible para Chile: unir al país desde su diversidad, proyectar nuestra identidad al mundo y asegurar información plural y contenidos de calidad. En tiempos de cambios en la industria y en la sociedad, su misión pública se vuelve aún más necesaria para fortalecer la democracia”, indicó.

Finalmente, Vidal agradeció “especialmente el compromiso y el trabajo de todos quienes trabajan en TVN a lo largo del país y que día a día se esfuerzan por cumplir la misión del canal público de Chile con excelencia”.

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