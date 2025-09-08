Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 21 de marzo de 2026


Gonzalo Durán: "Hasta ahora están las condiciones para que se juegue la Supercopa"

El delegado presidencial metropolitano se refirió a la definición entre Colo Colo y Universidad de Chile, que está programada para el domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura.

El delegado presidencial metropolitano se refirió a la definición entre Colo Colo y Universidad de Chile, que está programada para el domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura.

Deportes

Por más que la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile esté ratificada para disputarse el próximo domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura, hay algunos que buscan impedir la definición entre albos y azules, como es el caso del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

Sin embargo, el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán fue enfático al asegurar que, de momento, están todas las condiciones para que el partido se realice.

“Yo creo que se juega. Insisto, esto siempre depende de la ANFP, que es la que solicita”, reconoció la autoridad este lunes en diálogo con radio Cooperativa.

“La Delegación debe verificar si están las condiciones, y hasta ahora están las condiciones para que se juegue, incluido que hemos monitoreado minuto a minuto las obras en el Estadio Santa Laura“, añadió.

Por último, Durán sentenció: “Y tengo previsto realizar una visita de inspección el martes o miércoles, y posterior a eso se dicta la resolución”.

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