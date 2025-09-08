Grau por IPC de 0% en agosto: "La economía avanza en la dirección correcta"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, calificó como “una muy buena noticia” el valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, ya que se anotó una variación mensual de 0,0%, acumulando 2,9% en el año y 4,0% a doce meses.

De acuerdo al secretario de Estado, “esta inflación es algo menor de lo que se esperaba, se esperaba en torno un 0,2%, y por tanto es una buena noticia porque implica que a 12 meses la inflación baja de 4,3% a 4%”.“Esto nos permite, a su vez, ir convergiendo a ese 3%, que es la meta que tenemos como país, donde esperamos que en el mes de octubre se muestre una baja importante que nos ayude a acercarnos más rápido” , apuntó.

Grau además destacó “que la inflación sin componentes volátiles fue también de 0% mensual y algunos productos importantes que cayeron, la gasolina, el pan, son productos muy importantes para la población”, dijo.

El jefe de la billetera fiscal también mencionó que “con esta inflación anual acumulada, tenemos el menor valor de inflación acumulada desde 11 meses, lo que también da cuenta de que la economía avanza en la dirección correcta, junto con aumentar los salarios, ir conteniendo la inflación y de esa manera, mejorar la capacidad de compra de las familias”.

Según información entregada por el INE, cinco de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron equipamiento y mantención del hogar (-1,2%) con -0,072 puntos porcentuales (pp.) y transporte (-0,5%) con -0,067pp.

Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,113pp.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,9%), con una incidencia de 0,192pp.

Por productos, las mayores bajas se registraron en gasolina con una disminución mensual de 1,7%, el pan con un descenso mensual de 2,2%, y vinos con una baja mensual de 3,9%.

Entre las mayores alzas estuvieron carne de vacuno con un crecimiento de 2,2%, alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares con un aumento mensual de 0,6%, y cecinas con un alza mensual de 2,5%.