Diario y Radio Universidad Chile

¡Histórico! Mono González se transforma en el primer artista popular en recibir el Premio Nacional de Artes Plásticas

El emblemático muralista egresado de la Universidad de Chile fue anunciado como el merecedor del galardón, que figura como el más importante de las artes del país.

El emblemático muralista egresado de la Universidad de Chile fue anunciado como el merecedor del galardón, que figura como el más importante de las artes del país.

Cultura

Hace pocos instantes, el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio dio a conocer al nuevo ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas, el reconocimiento más relevante a nivel nacional en esta disciplina.

Este 2025, el galardón recayó en Alejandro “Mono” González, figura fundamental del muralismo chileno y egresado de la Universidad de Chile, reconocido internacionalmente por su trabajo en instancias tan fundamentales para la historia visual del país como la Brigada Ramona Parra.

Una agrupación que dejó para la posteridad obras como el histórico mural de la estación Parque Bustamante del Metro de Santiago y “El primer Gol del Pueblo Chileno“, realizado junto a Roberto Matta en 1971.

Todo lo anterior, en una trayectoria que ha estado ligada a las causas sociales. “Su estilo pictórico ha generado una verdadera escuela, democratizando el arte y acercándolo a la comunidad, lo que refleja su compromiso con la participación social y la construcción de una sociedad más justa”, valoraron desde la cartera liderada por Carolina Arredondo a través de Instagram.

Cabe destacar que el muralista fue parte de la delegación de la Casa de Bello que estuvo presente en FILUNI, realizada en la Universidad Nacional de México (UNAM) y donde la institución fue invitada de honor.

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